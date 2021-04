Congo-Kinshasa: Suède - Christophe Mboso - Henric Rasbrant : des questions de coopération au menu des échanges

Henric Rasbrant, ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, a été reçu le mercredi 21 avril, au Palais du peuple, par Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, Speaker de la Chambre basse du Parlement.

Le diplomate suédois a échangé avec le président de l'Assemblée nationale autour des échanges continus sur les activités parlementaires et des possibilités de formations entre les parlements de deux Etats.

« La Suède est l'un des grands partenaires de la RDC. On a échangé autour d'un dialogue continu avec le président Mboso, un dialogue d'échanges continus entre nos deux parlements et, peut-être, des possibilités de formations sur les activités parlementaires de deux pays », a-t-il déclaré en substance.

Avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le diplomate Henric Rasbrant a également évoqué les relations historiques qui lient la Suède et la RDC depuis la fin du XiXème siècle avec l'arrivée en RDC des premiers missionnaires.

« Nous avons échangé sur plusieurs questions, notamment la longue relation entre les deux pays qui datent depuis la fin du XiXème siècle avec l'arrivée au Congo des premiers missionnaires suédois. On a parlé aussi de la présence de la Suède depuis 1960 et de notre travail à travers les Nations unies, notamment l'ancien secrétaire général Dag Hammarskjöld dont on commémorera le 60ème anniversaire de son décès en septembre prochain », a-t-il évoqué.

Le diplomate suédois s'est aussi appesanti sur des activités actuelles de la Suède en RDC, à travers la coopération au développement basée notamment sur la nouvelle stratégie du gouvernement suédois et les différents volets de cette stratégie dont la santé, les questions liées aux valeurs démocratiques, l'Etat de droit, l'égalité des genres, le respect des droits humains, la lutte contre la corruption ainsi qu'un autre volet ayant trait aux communautés et sociétés durables, paisibles et stables à travers différentes activités, sans oublier les questions liées à l'environnement, le climat, la biodiversité, l'énergie...

Sur le plan des investissements, Henric Rasbrant a également évoqué avec le président de l'Assemblée nationale de la présence des entreprises suédoises en RDC dans différents secteurs, avec à la clé la question du climat des affaires et le besoin de maintenir le dialogue sur des améliorations possibles en ce qui concerne le climat des affaires, investissements internationaux et autres.