Mauritanie: Le Premier ministre tient une réunion avec les cadres du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports

Nouakchott — Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a tenu une réunion vendredi, au siège de l'Académie diplomatique à Nouakchott, avec le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould Sid Ahmed, et son staff composé du Secrétaire général; des chargés de mission; des conseillers; des inspecteurs généraux; des directeurs centraux et de leurs collaborateurs; en plus des directeurs des établissements publics opérant sous la tutelle du ministère.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à accélérer le rythme de la mise en œuvre de son programme, qui a été décliné dans la Déclaration de politique générale du gouvernement. Au cours de la réunion, le Premier Ministre a transmis les instructions du Président de la République, concernant la nécessité de respecter les heures de travail officielles et de rapprocher les services du citoyen, en application de son programme, qui axe sur les préoccupations du peuple mauritanien.

Le Premier ministre a affirmé que ce programme a été réalisé en partie mais qu'il restait beaucoup à faire. Ce programme, qui est la première référence pour tous nos responsables et dans toutes nos actions, a été décliné dans la déclaration générale de politique du gouvernement et dans les stratégies sectorielles, en plus de la stratégie de croissance accélérée et prospérité partagée (SCAPP).

Il a déclaré que les ressources sont disponibles et qu'il n'y a aucune raison de voir le laxisme et la léthargie prévaloir, appelant à accélérer la mise en œuvre de ce programme et à relever les défis qui l'empêchent, indiquant que l'administration doit être au niveau des attentes en termes d'adhésion aux principes de bonne gouvernance et de gestion rationnelle des affaires publiques.

Le Premier ministre a ajouté que le citoyen est l'objectif et la finalité de l'action de l'administration. Aussi, celle-ci doit œuvrer à la réalisation de son bien- être, à résoudre ses problèmes, à lui fournir les services de base, à l'entourer de tous les soins et répondre à ses demandes, ce qui, bien sûr, implique une présence permanente pendant les heures de travail et même au- delà.

D'autre part, il a souligné la nécessité de respecter les lois et les procédures administratives, de travailler avec esprit d'équipe, de s'engager à faire de la concertation une règle, à bien faire la différence entre propriété privée et publique, et à se soucier de la documentation et des archives, en tant qu'instrument garant de la continuité de l'administration et une référence permanente pour la prise de décision, son suivi et son évaluation.

À cet égard, il a recommandé de faire preuve de discipline, de respect de la hiérarchie administrative et rappelé que chacun aura à rendre des comptes, soulignant par ailleurs la nécessité de respecter les symboles de l'État.

Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a salué l'importance de cette visite, qui donnera une forte impulsion à l'action des différents départements du ministère, qui connaissent un grand dynamisme, ce qui ne manquera pas de se répercuter positivement sur la mise en œuvre de ses divers programmes et projets.

Il a affirmé que les cadres du ministère ont eu, au cours de la réunion, l'opportunité de soulever tous les problèmes et obstacles qui empêchent le secteur de s'acquitter pleinement de ses missions.

Le ministre a indiqué qu'avec la compétence et l'efficacité de ses cadres et leur volonté, le département est prêt à mettre en œuvre les plans et programmes rentrant dans le cadre du programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, "Mes engagements".