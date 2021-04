Algérie: Ramadhan - Le mouvement associatif impliqué dans la prévention routière

ALGER -Fait réjouissant: le mouvement associatif commence à s'impliquer dans les efforts de sensibilisation contre les accidents de la circulation menés par les pouvoirs publics, à travers une démarche bénévole initiée par des jeunes qui se sont sentis interpellés par l'ampleur du phénomène durant le mois de Ramadhan.

"C'est une idée qui s'est spontanément imposée à nous en ce début du mois sacré, lorsque nous avons appris le décès brutal de la jeune épouse d'un acteur connu, survenu peu avant la rupture du jeûne dans un accident de la circulation. L'onde de compassion qu'il a suscitée auprès de la population nous a interpellés", a explique à l'APS un des membres de l'association "Dzair Bénévoles", Karim Benamer.

Et si "Dzair Bénévoles" a coutume, depuis quelques années, de s'investir durant le mois sacré dans la distribution des repas dédiés aux routiers peu avant l'heure du f'tour, pour cette année, elle a souhaité associer à ce geste la dispensation, au niveau de son site de Bordj-El-Kiffan (Est d'Alger), de "conseils et autres recommandations pour une conduite plus sécurisée", ajoute le même interlocuteur.

Et de se réjouir de "l'adhésion" des citoyens ayant positivement accueilli la démarche de "Dzair Bénévoles", dont les jeunes s'activent à expliquer aux routiers de passage devant leur site les risques qu'ils font courir à leurs propres sécurité et à celles d'autrui: "Au début, ils sont attentifs et patients, mais à mesure que l'heure du f'tour se rapproche, ils s'impatientent et prennent congé de nous", déplore le même intervenant.

Les encouragements de la Délégation de la Sécurité routière..

Le représentant de la dynamique association se félicite également de "l'écho positif" suscité par cette implication dans cette question d'intérêt général auprès de la Délégation nationale de la Sécurité routière, tel que confirmé à l'APS par son premier responsable, Ahmed Nait El Hocine: "C'est très touchant de voir ces jeunes animés par une si bonne volonté et sans aucune contrepartie", se réjouit-il.

M.Nait El Hocine saisit cette opportunité pour en appeler à une "plus large adhésion" du mouvement associatif aux côtés des autorités, face au défi de la sécurité routière pour réduire les accidents de la circulation qui fauchent au quotidien des vies, et plus particulièrement durant le mois sacré, considérant que "plus nous sommes nombreux à nous mobiliser pour le relever, mieux c'est !", avant de relever le partenariat qui lie déjà la Délégation à une autre association, Info trafic en l'occurrence.

Lors du lancement de la campagne de sensibilisation, le même responsable avait indiqué que par rapport à 2015 où 4.510 personnes ont péri dans des accidents de la circulation, l'année 2020 a connu une sensible baisse (-50%) en termes de nombre de morts, soit 2800.