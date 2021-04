Sénégal: Antonio Guterres appelle à "une action multilatérale forte" pour sortir du Covid-19

Dakar — Le Secrétaire général de l'ONU appelle à une "action multilatérale forte" pour sortir de la pandémie de Covid-19, faire face à la crise climatique afin de "construire des communautés et des sociétés plus fortes et plus sûres".

"Enfin, il nous faut, dès à présent, une action multilatérale forte, pour sortir de la pandémie en toute sécurité, pour faire face à la crise climatique et pour construire des communautés et des sociétés plus fortes et plus sûres", a déclaré António Guterres dans un message à l'occasion de la Journée Internationale du Multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix prévue samedi.

Selon lui, "la pandémie de Covid-19 est une tragédie qui vient nous rappeler à quel point nous sommes unis les uns aux autres".

Le Secrétaire général rappelle l'importance de trouver "des solutions multilatérales concrètes, fondées sur une action commune par-delà les frontières pour le bien de l'humanité tout entière, à commencer par une distribution équitable du bien public mondial que sont les vaccins".

Pour Antonio Guterres, "les besoins dépassent le cadre de la pandémie".

"Des solutions sont requises pour parer à toutes les menaces transnationales auxquelles nous devons faire face : la crise climatique ; la pollution de l'air et de l'eau ; la prolifération des armes de destruction massive ; la mise au point de nouvelles technologies en l'absence de principes et de normes convenus", a-t-il dit.

Selon lui, "il nous faut un multilatéralisme davantage placé sous le signe de l'interconnexion, qui resserre la coordination entre les organisations régionales et internationales, les institutions financières internationales et les alliances entre secteurs public et privé".

"Il nous faut un multilatéralisme inclusif, qui s'appuie sur la société civile, les entreprises, les autorités locales et régionales et d'autres acteurs, et qui permette un partage du pouvoir plus large et plus équitable", a-t-il ajouté.

Le SG de l'ONU invite à renouveler "notre engagement en faveur de solutions multilatérales mondiales qui profitent aux êtres humains et à la planète".