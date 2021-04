Maroc: La diplomatie sportive, un "soft power" au service du rayonnement du pays (conférence)

Casablanca — La diplomatie sportive est devenue un "soft power" pour consacrer le rayonnement et le leadership du Maroc en droite ligne de l'orientation mise en place sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ont affirmé des responsables sportifs marocains ayant accédé aux organes de décision de plusieurs instances sportives continentales et internationales.

Lors d'une visioconférence organisée jeudi soir par l'Alliance marocaine des journalistes sportifs (AMJS) sous le slogan "la diplomatie sportive, un levier de plaidoyer pour les causes nationales", les participants ont souligné l'importance d'élaborer une stratégie multidimensionnelle visant à soutenir et à aider les compétences marocaines à rejoindre les instances décisionnelles au sein des diverses institutions sportives continentales et internationales.

A cet égard, la présidente de la Fédération royale marocaine de volleyball (FRMV) et de la Confédération africaine de la discipline, Bouchra Hajij a appelé à renforcer la diplomatie sportive à travers une présence marocaine significative au sein des instances africaines et internationales pour peser dans l'élaboration des positions et décisions, soulignant également la nécessité de rompre avec la politique de la chaise vide.

Le sport, qui unifie les visions et rapproche les peuples, constitue une vitrine pour accéder aux centres de décision, a-t-elle dit, estimant que l'investissement dans le sport contribue de manière significative à faire connaître les chantiers de développement en cours au Maroc et de transmettre son expérience pionnière au niveau régional et continental.

Le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi a, de son côté, affirmé que le sport, en tant que service public et levier de rayonnement régional et international, contribue à consolider les valeurs de citoyenneté et les bonnes initiatives et à défendre les causes nationales dans les différents foras internationaux.

Il a appelé dans ce sens à renforcer la présence des compétences sportives dans les différents événements sportifs pour mettre en valeur la position distinguée du Maroc.

Les ambassadeurs du sport marocain dans les fédérations internationales et continentales sont appelés à intensifier les efforts, de capitaliser sur les acquis et consolider les bases d'une coordination permanente pour soutenir la présence marocaine et défendre ses causes, a ajouté M. Belmahi, également membre du bureau exécutif de l'Union cycliste internationale (UCI) pour l'Afrique, soulignant que le Maroc a toutes les capacités pour accueillir les compétitions sportives continentales et internationales.

Après avoir salué le soutien continu apporté par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et le Comité national olympique marocain, il a appelé à faciliter la mission des compétences marocaines qui occupent des postes de responsabilité dans les instances sportives au vu de leur rôle pour déjouer les manœuvres ourdies contre le Maroc.

Le président de la Fédération royale marocaine des luttes associées (FRMLA), également à la tête de la Confédération africaine de ce sport, Fouad Meskout, a quant à lui relevé que les valeurs du sport fondées sur la tolérance et la coexistence exigent des composantes du mouvement sportif national de coopérer pour surmonter les difficultés, le but étant de renforcer la présence marocaine effective dans les différentes instances continentales et internationales.

Il a rappelé, à ce propos, l'ouverture à El Jadida du Centre international de lutte, qui est, selon lui, l'un des acquis les plus importants de sa présidence de la Confédération africaine et son adhésion au bureau exécutif de la Fédération internationale de la discipline.

M. Meskout a, en outre, appelé à la préservation des acquis de la diplomatie sportive nationale, ainsi qu'à la mise en place d'un plan de coordination, de coopération et d'unification des positions entre les composantes de la représentation marocaine pour obtenir plus de réalisations dans les différentes instances sportives.

Pour Mohamed Moustahsane, président de la Confédération africaine de boxe et vice-président Fédération royale marocaine, il a mis l'accent sur son parcours, notant que tout au long de son expérience, il a réussi à nouer des liens de confiance et d'amitié qui lui ont facilité l'accomplissement de ses missions.

Il a également affirmé l'importance des postes de responsabilité dans le domaine sportif au niveau continental et international comme outils garantissant au Maroc une forte présence dans les centres d'influence et de décision, faisant remarquer que ces positions dépassent leur cadre sportif et ont des effets positifs sur les relations politiques, diplomatiques et économiques, en particulier avec le continent africain.

Les intervenants lors de cette visioconférence, animée par le président de l'AMJS, Abdellatif Moutawakil, ont mis la lumière sur le rôle pionnier de la diplomatie sportive au service des causes nationales, et son succès sur le continent africain afin de consolider la politique marocaine dans sa dimension africaine, en plus de présenter des expériences marocaines réussies dans toutes les institutions sportives africaines et internationales.

Cette conférence s'inscrit dans le cadre des forums intellectuels et de formation initiés par l'AMJS qui confirment son engagement à poursuivre ses initiatives dans le domaine de l'éducation, de l'orientation et du divertissement ainsi qu'une contribution pour susciter le débat sur des questions relatives au développement du sport national en partenariat avec tous les acteurs concernés.