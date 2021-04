Maroc: La "Caravane AgriTech" en escale dans la province d'Essaouira

Essaouira — La "Caravane AgriTech", une initiative visant à mettre la puissance du digital au service des petits agriculteurs, a fait escale, jeudi et vendredi, respectivement dans les communes d'Ounagha et de Tamanar relevant de la province d'Essaouira.

Lancée par "AgriEdge", une Business Unit de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en partenariat avec SOTREG (Société des Transports Régionaux), la Caravane, qui en est à sa deuxième étape après celle de Benguérir, ambitionne d'informer et de sensibiliser les petits agriculteurs quant à l'importance de l'usage des outils digitaux et de l'utilité de ces techniques et de leur apport en termes de production agricole.

Cette deuxième étape, co-organisée avec le concours d'Essaouira Innovation Lab (ETIL) et de la Direction des Affaires Rurales (DAR) relevant de la préfecture de la province, a été l'occasion pour les agriculteurs de la région de s'informer de près des techniques digitales à même de leur permettre de maximiser le rendement de leurs cultures.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur général d'AgriEdge, Faissal Sehbaoui a indiqué que cette initiative vise à vulgariser le digital auprès des petits agriculteurs et à partager avec eux le savoir-faire dans les domaines clés de l'AgriTech, à savoir, l'irrigation de précision en utilisant des capteurs, la fertilisation raisonnée à travers l'usage des drones et des imageries satellitaires, et l'identification des maladies agricoles en utilisant le téléphone portable.

Outre ces aspects techniques, la caravane promeut également l'entrepreneuriat dans le domaine de l'AgriTech à travers un stand réservé au programme Filaha innovation avec pour objectif ultime que "certains agriculteurs accueillis lors de cette étape jouent le rôle de relais de digitalisation de nos services dans l'optique de développer des projets propres dans ce secteur", a-t-il relevé.

Il a, dans la foulée, expliqué que le digital commence à prendre une place prépondérante dans le domaine de l'agriculture, surtout en cette période exceptionnelle induite par la propagation de la Covid-19, d'où le besoin de superviser certaines parcelles à distance et d'avoir l'information en temps réel sans être sur place.

Et de poursuivre qu'AgriEdge a constaté que les grands agriculteurs utilisent déjà ces techniques et outils digitaux, et s'est interrogée pourquoi le petit agriculteur ne fait pas appel à ce dispositif sachant qu'il est proposé gratuitement ?.

Certes, il trouve des difficultés à utiliser des outils digitaux, mais s'agit-il de la seule raison ? d'où l'initiative d'organiser cette caravane afin, d'abord, de l'informer et de le sensibiliser quant à l'existence de ces outils et, d'en profiter, pour comprendre et identifier d'autres freins limitant l'utilisation du digital chez cette population d'agriculteurs, a expliqué M. Sehbaoui, soulignant que la volonté est aussi d'appuyer la nouvelle stratégie "Génération Green" qui fait du digital un de ses principaux piliers.

Il a, dans ce sens, précisé que "cette action traduit la volonté d'accompagner l'agriculture marocaine en vue d'accélérer sa transformation digitale et d'appuyer le volet digital de la stratégie Generation Green".

"Nous avons également au niveau de la province d'Essaouira procédé à la mise en place de plusieurs capteurs digitaux pour gérer l'eau d'irrigation sur plusieurs hectares. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui que cette solution permet une économie d'eau allant jusqu'à 25%", a-t-il fait savoir.

De son côté, Mme Houda Alaoui, Coordinatrice d'Essaouira Innovation Lab a souligné que cette caravane "illustre parfaitement la philosophie des actions de notre Lab d'imaginer collectivement des solutions pérennes pour un développement territorial inclusif et durable en invitant des expertises pointues à rejoindre nos réflexion et nos actions".

Pour sa part, Manal Khaldi, responsable du développement des services agricoles au sein d'AgriEdge, a expliqué que des stands ont été aménagés, à cette occasion, afin d'apporter aux agriculteurs les explications nécessaires notamment en ce qui concerne le système d'irrigation de précision grâce à des capteurs installés sur le terrain et un module de calcul développé à AgriEdge, ce qui leur permet de maximiser le rendement de leurs cultures et d'économiser de l'eau.

Des explications sont également fournies aux agriculteurs sur la fertilisation de précision et l'utilisation des imageries satellitaires et les drones pour déterminer les besoins de leurs cultures en azote afin d'optimiser les apports utilisés et d'assurer de meilleurs rendements, a-t-elle noté.

L'accent est également mis sur la plateforme digitale développée en vue d'aider l'agriculteur à commercialiser ses produits agricoles en évitant les intermédiaires etc... , a-t-elle enchaîné, ajoutant que cette plateforme est bénéfique pour les coopératives qui trouvent des difficultés à écouler leurs produits.

Et de relever que des explications sont, en outre, présentées sur les techniques digitales à utiliser pour l'identification, le traitement et la prévention des maladies des plantes.

En effet, la digitalisation agricole, qui est au centre de toutes les attentions, est aujourd'hui une réalité, comme en atteste la stratégie "Génération Green" portée entre autres sur une nouvelle génération de mécanismes d'accompagnement tant sur l'objectif de la réforme du conseil agricole que celui de 2 millions d'agriculteurs connectés à des e-services, soulignent les organisateurs.

C'est dans ce sillage qu'AgriEdge lance cette caravane digitale, qui sillonnera plusieurs régions du Royaume, comme outil et levier de développement du secteur agricole en vue de promouvoir le recours aux nouvelles techniques de production pour une agriculture plus rentable et durable.

Cette action vise l'initiation des agriculteurs à utiliser l'outil digital en leur octroyant des consultations et une expérience des services AgriEdge, basée sur une démarche faite d'accompagnement, encadrement et formation, et la détermination des contraintes pour l'exploitant à l'adoption des nouvelles technologies.

AgriEdge propose ainsi aux agriculteurs "une immersion dans notre approche d'accompagnement du producteur autour de notre offre de services", explique-t-on.

Cela consiste donc en la réalisation d'activités de démonstration au niveau de différents stands autour d'aspects fondamentaux impactant directement les performances de production agricole qui forment les services AgriEdge à savoir la fertilisation, l'irrigation, la gestion de l'état phytosanitaire des cultures et l'accès au marché pour une agriculture inclusive et gagnante.