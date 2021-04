Cote d'Ivoire: Après la libération du président Gbagbo - Les artistes ivoiriens exilés vont-ils rentrer au pays ?

A l'issue du conseil des ministres du mercredi 07 avril 2021, le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a indiqué que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, puisque définitivement libres de leurs mouvements, pouvaient regagner la Côte d'Ivoire.

Or, on sait que nombreux artistes tels que François Kency, Hanny Tchéllé, Serge Kassy, Gadji Celi, Sijiri Bakaba, Abou Galiets et bien d'autres, proches de la galaxie patriotique et de l'ex président ivoirien, sont en exil. La question qui se pose, c'est, est-ce qu'à la faveur de la phase exécutoire de cette décision, ils pourront également enfin rentrer dans leur pays sans en être inquiétés ? On se souvient qu'à la suite de la crise post-électorale qui a éclaté en 2011 en Côte d'Ivoire, de nombreux artistes ont dû fuir leur pays pour se réfugier à l'étranger.

Ces derniers, du fait de leur proximité avec le président Laurent Gbagbo, ne se sentaient plus en sécurité sur les bords de la lagune Ébrié. Ils sont nombreux, les artistes et les acteurs culturels à se retrouver hors de leur pays. Avec l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, c'est une opportunité de réconciliation nationale inouïe que toutes les parties ivoiriennes devraient saisir pour donner une chance à la paix et à la réconciliation de notre pays.