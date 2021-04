Gabon: PACJA/GABON)/AKEWA - « Restaurer notre TERRE » au cœur des échanges

Ce 22 avril 2021 est célébré la Journée Internationale de la Terre Nourricière. C'est l'occasion de rappeler combien il est important à chacun de contribuer à sa manière une action visant à protéger l'environnement. Le Gabon par ses instances locales a mis un point d'honneur à cet évènement par des activités qui ont entouré le thème de cette journée.

« Restaurer notre terre ». C'est le thème retenu cette année pour marquer la célébration de la Journée Internationale de la Terre au Gabon. C'est dans cette optique que l'Alliance panafricaine pour la justice climatique section Gabon (PACJA/GABON) en partenariat avec l'Accélérateur de Croissance AKEWA, le Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Economie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC) ,organise cette journée avec la participation de plusieurs organisations de la société civile et avec l'appui technique de l'ONG IDRC. En cette période de Covid, les organisateurs de l'évènement ont souhaité mettre en avant les prérogatives qui, jusqu'à présent n'ont pas été totalement mises à exécution pour protéger l'environnement.

Pour cette journée, le village de Bolobokoue a été retenu par le PACJA/GABON qui, avec ses jeunes, ont procédé à la présentation d'un thème en webinaire ayant pour titre « Opportunités d'Emplois Verts au Gabon en faveur des jeunes pendant et après la pandémie de Covid-19 ». La suite du programme aura été des activités d'investissement humain à savoir, le nettoyage de la plage, activité de récolte du village, activité de reboisement et de planting d'arbres, et toute autre activité similaire. La société civile et les parties prenantes à cet évènement ont répondu présent à ces activités qui se sont bouclées par une séance de questions-réponses.

Cette journée célébrée pour la première fois le 22 avril 1970 sous l'égide d'un Sénateur américain, Gaylord Nelson, avait suscité un fort intérêt. Par ailleurs, cette même année, des étudiants américains proposaient des projets de sensibilisation à l'environnement pour prévenir des dégâts qui ont des répercussions aujourd'hui.

Le changement climatique est réel, et nous devons l'enrayer le plus vite. Cela passe par la prise de conscience de chacun ; car tout ce que nous possédons provient de cette Terre et il est temps d'en prendre soin.