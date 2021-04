Ile Maurice: Affaire Kistnen - Yogida Sawmynaden qualifie sa relation avec Koomadha de tumultueuse

L'enquête de la Major Crime Investigation Team (MCIT) entourant les circonstances de la mort de l'ex-agent du Mouvement socialiste militant (MSM) Soopramanien Kistnen se poursuit. Hier, elle était axée sur les relations qu'entretenait l'ex-ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, avec son frère aîné, Koomadha Sawmynaden. L'ex-ministre a qualifié de tumultueuse sa relation avec son frère pendant de longues années.

L'élu de la circonscription n°8 (Moka-Quartier-Militaire) a vertement critiqué son frère Koomadha, qui selon lui, a toujours été jaloux de lui face à sa réussite dans la vie. Son défunt père, dit-il, a travaillé dur comme maçon, avant de devenir un entrepreneur dans le secteur de la construction. Il a envoyé son frère Koomadha faire des études en Angleterre, mais ce dernier est parti se divertir et est retourné au pays sans avoir complété ses études, a poursuivi l'ancien ministre.

De retour au pays, Koomadha Sawmynaden, a expliqué son frère, n'a rien changé à son comportement. Alors que son père l'a embauché dans le business familial, il lui a fait faire faillite dans le secteur de la construction aussi bien que dans l'importation de produits pharmaceutiques, a enchaîné Yogida Sawmynaden. Toujours selon ce dernier, Koomadha, passionné de courses de chevaux, était un joueur invétéré. Il est prévu que Yogida Sawmynaden retourne à la MCIT mercredi prochain. Il sera toujours accompagné de ses deux hommes de loi, Mes Raouf Gulbul et Mahmad Aleem Bocus.

Sollicité pour une déclaration au sujet de la déposition de son frère, Koomadha Sawmynaden a tenu à faire ressortir à l'express qu'il n'existe aucune relation entre son frère Yogida et lui, si ce n'est qu'ils sont issus des mêmes parents biologiques. Les propos de Yogida Sawmynaden, dit-il, sont hors sujets. C'est une enquête sur l'assassinat de Soopramanien Kistnen. Koomadha Sawmynaden soutien qu'il ne va pas dévoiler la vie privée de son frère en public. Avant d'ajouter : «mwa mo konsians kler».

Emploi fictif de constituency clerk. Simla Kistnen réfute à nouveau les allégations de l'ex-ministre du commerce

La veuve de Soopramanien Kistnen, Simla Kistnen, qui a porté plainte contre l'ancien ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, a été convoquée hier par les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department (CCID) pour être confrontée aux dépositions de l'ex-ministre. C'est en compagnie de son homme de loi, Me Rama Valayden, que Simla Kistnen s'est rendue aux Casernes centrales. Dans sa déposition faite à la fin de l'année dernière, soit après la mort de son époux, Simla Kistnen avait porté plainte au CCID contre Yogida Sawmynaden qu'elle avait accusé de l'avoir enregistrée à son insu comme sa Constituency clerk. Elle a déclaré que l'ex-ministre avait fait une «fausse déclaration» à la Mauritius Revenue Authority en indiquant, à tort, qu'elle était employée comme sa Constituency clerk dans la circonscription no 8 et de dire qu'elle percevait un salaire mensuel de Rs 15 000.

Pendant plus de trois heures, Simla Kistnen a été mise en présence de plusieurs points exprimés par Yogida Sawmynaden dans ses dépositions recueillies en février dernier. Elle a à nouveau démenti que son défunt époux ait reçu de l'argent pour cet emploi somme toute fictif. Si son défunt époux était un agent du MSM, elle a soutenu n'avoir jamais été membre, et encore moins activiste, au sein de ce parti. Elle a précisé qu'il est faux de dire qu'elle a participé à une distribution de vivres dans la circonscription no 8 pendant le confinement de 2020.

L'autre allégation de Yogida Sawmynaden, à l'effet qu'elle s'était engagée avec ses avocats dans une campagne pour déstabiliser le gouvernement, a-t-elle dit, est farfelue. Elle a aussi démenti avec force cette autre allégation selon laquelle elle aurait eu des relations extraconjugales. Simla Kistnen soumettra son téléphone cellulaire aux techniciens de l'IT Unit de la police mardi prochain pour que l'appareil soit examiné. Elle a précisé n'avoir parlé qu'à deux reprises au téléphone avec l'ancien ministre du Commerce et c'était au mois de juillet 2020