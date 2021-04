Cote d'Ivoire: Basket-ball (16e journée N1) - Des chocs et des récompenses annoncées

Les basketteurs ivoiriens devraient s'estimer heureux. Leur fédération est l'une des rares dans le pays qui bouge fort. Malgré la crise sanitaire qui a mis sous l'éteignoir bon nombre d'associations sportives dans le pays, eux, ont eu non seulement droit à plusieurs sessions de formation et de journées promotionnelles, mais en plus, ils ont des championnats hommes et dames, de N1, N2 et même au niveau des jeunes qui battent leur plein.

Tous les week-ends, en plus, ils ont droit à des matches très enlevés qui font pâlir de jalousie les adeptes d'autres sports qui n'hésitent pas à se joindre à eux. Ce week-end, encore la Fibb propose un menu alléchant. Ce soir, à 18h dans la salle du Palais des sports, il y aura la deuxième confrontation Abc-Soa. Le premier au classement provisoire du tournoi des Dames contre le deuxième. L'Abc conduite pas son capitaine et meilleure passeuse du moment, Salimata Berthé (12,5 passes en moyenne par match) n'a pas l'intention de lâcher du lest. Avec Salimata Berthé, il y a Solange Ebondji (12 passes) et Mamiki Cissé (11, 93) qui ne sont pas mal dans cet exercice.

En face d'elles, ce soir, une équipe de la Soa transformée au cœur gros comme ça, avec des lutins, Alima Doumbia dotée d'une adresse phénoménale (16,36 points en moyenne par match), mais aussi Sieza Zenabou, meilleure rebondeuse du moment (12, 93 rebonds en moyenne par match). Sans oublier Lalla Traoré, présente aussi bien en attaque qu'en défense.

Pour tous les observateurs, en tout cas, tous les ingrédients pour une belle fête sont réunis. Surtout que la Fibb a choisi ce jour, pour procéder à la remise de récompenses des meilleurs joueurs depuis la première, jusqu'à la 15e journée de la saison qui se poursuit. Cette cérémonie interviendra avant le premier choc de la soirée, à 16 heures.