Cote d'Ivoire: Projet IFFN - Le bilan à mi-parcours de la phase de collecte des données présenté

L'Office National de la Forêt International (Onfi) en collaboration avec le Ministère des Eaux et Forêts, a présenté le jeudi 22 avril 2021, le bilan à mi-parcours de la récolte des données dans le cadre du projet dénommé «Inventaire forestier et faunique national» (Iffn). C'était lors d'une conférence de presse, au sein dudit ministère, sis à la Tour A (Abidjan-Plateau)

Lors de cette séance d'échanges, le colonel major, Mé Kouamé Marcel a présenté le bilan de la phase de collecte des données pour la réalisation de ce projet.

Ainsi à l'en croire, à mi-parcours, ce sont 120 personnes de la Sodefor, de l'Oipr et de l'Anader qui ont été formées et mobilisées. Egalement 31 régions et 108 départements ont été visités. 1 366 unités d'échantillonnage de 25 hectares (forêt-socioéconomique) ont été inventoriées et 919 transepts (faunes) ont été observés. 57 radios de proximité ont été missionnées pour les messages en langue française, malinké-dioula et locales.

Quant à l'Onf Côte d'Ivoire, elle a diligenté 25 missions de contrôle, à savoir, 13 pour la faune, 12 pour la forêt et la socio-économie.

Le Colonel-Major, Mé Kouamé Marcel, directeur de cabinet adjoint du ministère des Eaux et Forêts, a relevé l'importance de cet inventaire. «C'est un projet assez important pour le ministère des eaux et forêts. Il a commencé en 2019 et a pour objectif de faire l'inventaire de la faune, des forêts et bien entendu de présenter aussi la dynamique de la disparition de la forêt. Il est indispensable car depuis 1969, il y a eu un inventaire forestier qui a été d'ailleurs très partiel vu qu'il n'a pas concerné l'ensemble du territoire ivoirien. Pour se faire, l'Etat ivoirien a jugé bon de reprendre cet inventaire pour qu'on puisse avoir des informations sur la forêt», a-t-il souligné.

Et d'ajouter que ce projet Inventaire forestier et faunique national est par excellence, un outil de planification qui permettra à la Côte d'Ivoire de savoir quelle est le volume d'arbres exploitable. Et d'atteindre un taux de couverture de 20% d'ici 2030.

Pascal Cuny, Conseiller technique principal Onf Côte d'Ivoire et de l'Iffn, a indiqué qu'il s'agit d'un inventaire assez complet. « Ce projet consiste à inventorier la forêt, la faune et évaluer la pression en tropique à l'échelle nationale. Donc c'est quelque chose d'unique car aucun n'a développé cette thématique», affirme-t-il.

Le projet Iffn, faut-il le noter, a été financé à hauteur de 4 milliards 596 millions de Fcfa. Après donc la phase de collecte des données, l'autre phase d'analyse dont les résultats seront présentés fin juin 2021.