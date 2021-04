Madagascar: Lutte contre la Covid-19 - Des expatriés partagent leurs expériences face à la pandémie

Dans le contexte actuel de crise sanitaire nous ne sommes pas seuls. La famille, les amis de l'étranger, la diaspora sont présents. Rien qu'en France officiellement ils sont 140 000 âmes, aussi inquiets que nous de la situation actuelle.

Nous partageons chaque jour via les réseaux sociaux ou autres canaux, nos situations, nos peines, nos confinements au quotidien. Expatriés, nos familles d'ailleurs se préoccupent de nous au pays. Dans cette guerre contre la Covid, nous les invitons aujourd'hui à parler de leurs expériences, somment ils se protègent, le vaccin... . Leurs témoignages aussi divergents qu'enrichissants sont intéressants.

Farasoa Gisele

J'ai 71 ans. J'ai été plusieurs fois opérée pour différentes raisons. Depuis un certain temps, j'ai mal au dos, aux articulations... Il y a 15 ans, j'ai été déclarée diabétique de type 2 et en tant que telle je suis depuis, sous insuline.

L'Hôpital de Melun m'a écrit pour m'inviter à me faire vacciner en précisant que ce sera de l'Astra Zeneca, mais une fois au centre de vaccination, l'Astra Zeneca a été remplacée par le Pfizer. Je n'ai eu aucune appréhension lors de la 1ère injection le 11 avril dernier vu que tout a été contrôlé : température, saturation d'oxygène et consultation par un médecin. Par contre, après l'injection, j'ai connu une lourdeur dans le bras et une poussée de fièvre jusqu'au lendemain. Rien de bien grave, pour y remédier, il a suffi de suivre les conseils du médecin en prenant un antalgique. La 2ème injection aura lieu le 9 mai.

Être vacciné ne signifie peut-être pas ne plus être atteindre la COVID, mais c'est déjà beaucoup de savoir que l'on ne sera pas concerné par les formes graves. Je recommande la vaccination à tout le monde sans distinction, non pas seulement aux personnes âgées.

Iharivelo Rakotonirina

J'ai 55 ans. Nous sommes un groupe d'amis et pour l'instant nous sommes en phase d'observation. Un de nos amis est interne dans un grand hôpital en région parisienne et nous déconseille de se faire vacciner tout de suite. En France, il y a un panel de vaccins en ce moment à nous de choisir, d'autres ont fait et ont eu des grandes séquelles. En réalité, on a juste peur des conséquences donc on s'abstient.

Raokandro.

Baume fosa pour tout : maux de gorges, courbature, inhalation ou quand on rencontre trop de gens (avant mais plus maintenant c'est le confinement total). Sinon ravintsara pour le poignet et depuis quelques semaines le Ed1. Nos produits naturels malgaches sont top franchement !

Docteur NORO

Je suis médecin dans un centre hospitalier en Allemagne mais je ne me suis pas fait vacciner. Dans notre service tout le monde a entendu qu'il faut se faire vacciner mais personne ne panique. Nous sommes dans une phase d'Observation. Une infirmière s'est vaccinée et a décédé d'une embolie. Donc quand bien même le risque est minime, je m abstiens. L'immunité des vaccins est de 3-4 mois et non 6 mois et tous les 6 mois il va falloir faire le rappel. De plus aujourd'hui on parle d'échappée immunitaire après vaccin. Il y a des tests « faux négatifs » et puis il y a la mutation du virus et quoi d'autres ? Rien n'est sûr. Pour moi, il n'y a pas eu assez d'essai clinique!. On n'a pas fini, on n'a pas statué sur le virus, rien n'est stable. Les docteurs malgaches sont très performants, les médecins praticiens voient et traitent leurs patients régulièrement, il faut leur faire confiance, il faut les aides, l'Etat doit leur donner absolument des moyens et aides. Il ne faut pas croire que les pays développés maîtrisent la situation plus que nous, tous les pays du monde sont sur le même piédestal concernant ce virus, à chacun sa façon de résoudre leurs problèmes.

L'automédication.

Quand il y a des symptômes il faut traiter et c'est tout. Il faut éviter l'automédication surtout lorsqu'on n'a rien afin d'éviter les complications telle que l'embolie pulmonaire avec toutes sortes de traitements traditionnels. Nous en connaissons pas mal qui ont aggravé leur cas une fois réellement atteint.

Recommandation.

Baisser la pression, ne paniquer pas sur le vaccin. Une phase d'observation est nécessaire.

Kathy GONTAR - Washington

J'ai 21 ans, j'ai été vaccinée au Johnson Johnson juste une dose. La sensation de bras lourds et un peu de frisson. Les avantages : le retour à Georgetown University et au travail temporaire. Utilisation permanente du massage et du gel malgré le vaccin. Sinon après ça, j'ai eu plus d'opportunité dans la recherche de stage et plus de liberté en tant qu'étudiant et le retour à la socialisation de la vie estudiantine.

Dr Maniry Jacquy

Je suis vacciné au Comirnaty de Biontec-Pfizer. Première injection le 19 janvier. Effet secondaire: légère lourdeur du bras le jour de la vaccination. Deuxième injection le 9 février. Aucun effet secondaire. Je suis allergique au pollen du printemps. Je conseille Corminaty et Moderna. La seule solution de pouvoir revenir à la normalité est pour moi de se faire vacciner.

Noro Nanouh Rasamoely

J'ai 49 ans. Je suis généralement bien portante à part qu'en septembre 2020 j'ai eu une bronchopneumopathie mais j'étais testée négative à la Covid-19 fort heureusement. Cela m'a encore plus incitée à me protéger et à faire très attention ...

J'ai eu ma première dose de Pfizer il y a 15 jours, j'attends la deuxième injection début du mois prochain. J'ai été vaccinée un soir vers 17h, tout s'est très bien passé. Le lendemain de l'injection, au réveil j'ai eu quelques maux de tête et un peu de fièvre. Mais je ne me suis pas inquiétée car le médecin m'avait dit que c'était prévisible. J'ai pris du Doliprane et c'est vite rentré dans l'ordre.

Pour ma part, je ne conseille pas particulièrement UN vaccin plus qu'un autre. Je fais confiance au corps médical. Se faire vacciner est un choix délibéré, la question ne s'est pas posée un seul instant pour moi pour des raisons personnelles. Je suis intimement convaincue que le vaccin est l'arme la plus efficace à notre disposition pour combattre le coronavirus et c'est pour cette raison que je conseille les autres et que j'encourage mon entourage à se faire vacciner. Je suis pleine de gratitude que les chercheurs scientifiques aient trouvé ce vaccin, et que j'ai pu en profiter assez rapidement. Comme dit précédemment, le vaccin est un grand pas dans notre lutte contre le coronavirus. Cette pandémie a bousculé nos habitudes, nous a remis en question, a causé beaucoup de malheurs et de décès. Il est important pour nous, qui jusque là avons été épargnés, de savoir en tirer des bonnes leçons de vie, prévenir la maladie. Ainsi, les épreuves qu'on a pu vivre et les sacrifices qu'on a faits n'auront pas été vains.

Raokandro et conseils

Je suis une adepte du ravintsara. Je m'en sers pour assainir ma maison, j'en mets quelques gouttes sur nos linges de lit, mon masque...

Hervé Rambelomanana

Je suis vacciné en « double aveugle'» en placebo ou en Johnson Johnson en expérience. Je le saurai d'ici quelques jours si on m'a mis le vrai vaccin Johnson Johnson. Depuis le 20 avril en France il est presque officiel d' être vacciné par le vaccin Johnson Johnson de Janssen. J'ai 56 ans et je fais partie des gens vulnérables dits de comorbidité (diabétique type 2 ) le choix du vaccin Johnson Johnson serait le plus efficace au variant sud africain. Je vais à Madagascar pour des raisons professionnelles tous les trois mois. Actuellement, je suis surveillé au moins 3 fois par semaine en répondant au questionnaire d'une application si j'ai des symptômes, un test clinique fait par le centre d'investigation clinique plurithématique de l'hôpital Haut Levêsque CHU de Bordeaux. C'est eux qui donnent le feu vert sur ce vaccin. Johnson Johnson est autorisé en France mais déjà autorisé au préalable par l'Europe. C'est pour rassurer les gens que le taux d'effets secondaires est très faible. Pour le moment avec cette crise pandémique, le vaccin est la seule solution pour se protéger et protéger les autres, c'est un choix pour l'avenir pour être libre, revivre la vie d'avant aussi privé que professionnel, on murmure pour le passeport vaccinal pour aller voyager, pour se déplacer, pour séjourner dans certains pays ou même bientôt pour postuler un boulot, donc ce vaccin est un vaccin de l'avenir par défaut.

Mitsou RAMAHANDRY

Mon mari et moi avions eu notre 1ère dose de Astra Zeneca et ça s'est très bien passé. On n'a rien eu comme effets toutefois notre médecin nous a dit de prendre du Doliprane le soir et le lendemain du coup pas de fièvre ni d'autres symptômes. On a 62 et 61 ans respectivement, pas d'antécédents médicaux. Bien sûr qu'on recommande les gens à se faire vacciner et tous ceux qu'on connaît autour de nous qui se sont vaccinés n'ont rien eu comme effets secondaires.

En fait même si on est vacciné on peut quand même attraper le Covid mais sous une forme nettement moins grave ou pas du tout d'où continuer les gestes barrières et le port de masques.

Jemina GONTAR - Washington

J'ai plus de 40 ans, j'ai été vacciné au Pfizer, deux doses faites à intervalle de trois semaines. Les effets que j'ai ressentis sont les bras lourds et la fatigue. Les avantages : le retour à la normale au travail et à la vie quotidienne mais en portant toujours le masque pour protéger les autres et moi-même, et l'utilisation du gel en permanence. Juste après le vaccin on a pu voyager dans le Sud des USA avec une sensation de liberté.

Sy Raco

J'ai 52/53 ans, cardiaque - tension artérielle. J'ai été vaccinée à Astrazeneca - Durant 4/5 jours impossible de se lever du lit car j'avais des courbatures partout et cela dès l'après-midi même du jour de la 1ère injection , également des maux de crâne très atroce, de la température, pas d'appétit. Malgré tout ce qui m'est arrivée , je ne regrette pas de l'avoir fait car peut-être que de ce fait , on a évité le cas grave. Ce qu'il faut c'est de se faire bien suivre par son médecin familial ou traitant.Je peux dire que maintenant j'ai des anticorps! J'ai été vaccinée le 25 mars, le 1er jour de vaccination en France. Normalement il y a un rappel le 29 avril car je suis toujours négatif mais je vais d'abord voir mon médecin traitant avant.

Raokandro malagasy et conseils.

J'utilise depuis toujours l'huile essentielle de Ravintsara -baume fosa de Vaniala. Je bois du Tambavy à base d'oignon rouge, romarin ou thym , clou de girofle , citron , gingembre. Je fais de l'inhalation de thym ou romarin -A part cela, très important la vitamine C , D , magné B6 , lavage de nez au sérum physiologique ou eau salée...