Madagascar: Mobile money - Des escrocs s'emparent de quarante millions d'ariary

Une série de cybercrimes a été portée au grand jour à Sambava. Quatre membres d'un réseau, dont un employé d'une compagnie de téléphonie mobile, se sont faits cueillirs jeudi par les limiers de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Sambava. Avant d'être démantelée, l'organisation avait déjà fait de nombreuses victimes et la valeur tombée dans leur escarcelle au moyen de subterfuges s'élève à plus de quarante millions d'ariary.

Ayant des complices à différents maillons, les escrocs prenaient surtout pour cibles les entreprises et les commerçants en ligne. À la moindre inattention, ces derniers se faisaient prendre dans leurs filets. « Les malfaiteurs réservaient en ligne des articles très onéreux, avec les numéros de téléphone qu'ils utilisaient, ils envoyaient aux victimes des faux messages de réception de fonds par mobile monnaie », indique le gendarme principal hors classe Haja Rakotoarivelo, commandant de la brigade de la gendarmerie de Sambava.

Tout de suite après, ils appellaient les personnes prises pour cibles pour leur dire que le montant transféré était en ariary et non en franc malgache et que de ce fait, la somme envoyée devait faire cinq fois la valeur exacte. En roulant leurs victimes dans la farine, ils leur faisaient renvoyer la valeur excédentaire. Des commerçants peu méticuleux en ont fait les frais.

En effet, les messages authentiques de réception d'argent étaient envoyés par un identifiant Airtel Money, Orange Money ou Mvola et non par des numéros ordinaires. Les escrocs faisaient venir leurs proies dans les cash-points et l'argent tombait dans le compte mobile money des malfaiteurs si les victimes ne prenaient pas la précaution de vérifier leur solde avant d'effectuer les transactions. Avec la complicité de l'employé d'une compagnie de téléphonie mobile qui a été arrêté, les malfaiteurs ont utilisé des cartes SIM attribuées à des clients qui ignoraient tout des transactions frauduleuses effectuées derrière leur numéro de téléphone et leur identité.