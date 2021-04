Madagascar: FMF - Vers une suspension provisoire de Dupuis

Suite aux réunions qui se sont tenues à Isoraka cette semaine, les dirigeants fédéraux se seraient convenus d'une suspension provisoire du sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis.

Poussé vers la sortie. Les membres du comité exécutif de la Fédération Malgache de Football sont décidés à suspendre Nicolas Dupuis de son poste de sélectionneur des Barea. Et ce, après les réunions qui se sont enchaînées lundi et jeudi, à Isoraka. Il était question d'établir le bilan des derniers matches de la sélection et d'analyser d'autres faits. Après de longs débats, plusieurs sources mentionnent qu'ils se sont convenus d'« une suspension à titre provisoire », qui « sera bientôt officialisée ».

Les récentes contre-performances constituent le motif principal. Madagascar n'a plus gagné depuis le mois de novembre 2019 et le fameux 6-2 à Niamey contre le Niger. Défaite puis match nul contre la Côte d'Ivoire en novembre 2020, suivi d'un revers cuisant en Éthiopie et enfin un nouveau nul contre le Niger en mars dernier.

L'euphorie de la CAN 2019 a laissé place à la déception, après l'échec en éliminatoires de la prochaine édition du sommet continental.

Négociations

D'autres raisons poussent la FMF à agir de la sorte, reprochant au technicien français d' « avoir enfreint plusieurs termes de son contrat ». « Ingérence dans le choix de l'équipementier des Barea » ou encore « engagement auprès d'autres entités sans aval de la Fédération », à titre d'exemples.

La FMF s'apprête à confirmer cette suspension provisoire dans les jours à venir. Puis elle prévoit d'entamer des négociations avec le technicien français, pour convenir d'un départ définitif. Il reste encore deux ans et demi de contrat à Nicolas Dupuis. Les pourparlers consisteront à trouver un terrain d'entente sur la résiliation de son bail avant son échéance finale.

Les dirigeants fédéraux souhaitent trouver un consensus. Et ce, afin de procéder à une séparation à l'amiable. Un éventuel bras de fer ne serait bénéfique pour personne. Par la suite, ils prévoient de nommer un nouveau sélectionneur.

Comme nous l'avons mentionné dans notre édition de jeudi dernier, trois remplaçants sont pressentis pour l'instant. L'idée serait alors de « désigner un nouveau coach pour diriger l'équipe nationale à par tir des qualifications pour la Coupe du monde en juin ».