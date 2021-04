Madagascar: Traitement anti-covid - Baisse effective du prix des médicaments

Les nouveaux tarifs des médicaments liés au coronavirus sont affichés dans plusieurs pharmacies. Le prix a baissé.

Le prix des médicaments de lutte contre le coronavirus a baissé dans plusieurs pharmacies. Les acteurs du secteur pharmaceutique ont convenu d'harmoniser et d'uniformiser les prix des médicaments liés au coronavirus, face à l'urgence sanitaire.

C'est depuis hier que ces tarifs ont changé. Ces nouveaux prix sont affichés dans les pharmacies, avec les médicaments disponibles dans chaque officine. Le Lovenox 0,4 mg s'acquiert, désormais, à 55 200 ariary, contre 65 000 ariary, voire, 67 000 ariary dans certaines pharmacies. Le prix de la boîte d'Azithromycine 500 mg varie entre 10 000 ariary et 16 500 ariary, contre 11 000 ariary voire 20 000 ariary. On peut obtenir une plaquette de vitamines C à partir de 1 900 ariary, si des pharmaciens l'ont proposé au prix de 6 000 ariary. Le prix d'une plaquette d'Hydroxychloroquine 200 mg est de 17 000 ariary, contre 25 000 ariary, il y a quelques jours dans certaines pharmacies.

Cette baisse et uniformisation des prix des médicaments liés au coronavirus devront s'appliquer dans toutes les pharmacies. Hier, pourtant, plusieurs pharmacies ont encore maintenu leur ancien tarif. Elles n'ont pas affiché la liste des médicaments disponibles dans leur stockage, avec leurs nouveaux tarifs.

Introuvables

Sept médicaments utilisés dans le traitement du coronavirus sont concernés par cette nouvelle mesure. L'Azitrhomycine, le Lovenox, l'Hydroxychloroquine, les vitamines C, la Revitalose, l'Uvimag et le Magné B6. Certains médicaments restent introuvables dans les pharmacies. Mais pas pour longtemps, comme le rassure le président de l'Ordre des pharmaciens. « Une mise à jour de la liste des médicaments disponibles et de leurs tarifs s'effectuera chaque semaine. Des médicaments qui ne sont pas disponibles cette semaine, pourront être trouvés sur les étals des pharmacies, la semaine prochaine. Les grossistes et les importateurs vont passer des commandes », souligne le Dr Tantely Rakotomalala, président de l'Ordre des pharmaciens.

La surconsommation des médicaments a engendré la pénurie des médicaments dans les pharmacies. Certaines personnes ont fait de cette épidémie un business et ont acheté en grande quantité les médicaments, pour les revendre plus chers sur les réseaux sociaux ou dans les rues. Pour éviter ce problème, l'Ordre des pharmaciens a décidé d'exiger une ordonnance pour l'achat des médicaments utilisés dans le traitement du coronavirus. Les mesures s'appliquent dans plusieurs officines. « Une ordonnance n'était pas nécessaire pour l'achat d'une boîte de Magné B6, auparavant. Face à une forte consommation, nous sommes obligés de demander une ordonnance, même pour les fortifiants », indique un responsable de vente dans une pharmacie de la capitale.