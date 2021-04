Sénégal: Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes au Cicad - Abdoulaye Wilane tance le représentant des jeunes de Kaffrine

Venus des différentes régions du Sénégal, des jeunes ont pris part au Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes qui a été tenu avant-hier, jeudi 22 avril 2021, au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD).

Lors de cette rencontre, tous les jeunes représentants de régions ont pris la parole. La rencontre a été marquée aussi par la prise de parole du représentant de la région de Kaffrine, une prise de parole que le maire socialiste de la localité, Abdoulaye Wilane, a jugée très décevante. Pour cause, lors de sa prise de parole, le représentant de la région de Kaffrine a déclaré devant le Chef de l'Etat que les jeunes de la localité n'ont rien à demander : « Lepp Gongo » (tout est parfait).

Poursuivant ses propos, le représentant a lancé « à travers les projets et programmes comme la Délégation générale de l'entreprenariat rapide (DER) et de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des jeunes(ANPEJ) que vous avez mis en place, nous les jeunes de Kaffrine, on vous dit juste merci ».

Suite à cette déclaration, le maire Abdoulaye Wilane n'a pas manqué de relever que « le jeune qui a parlé au nom de Kaffrine est passé à côté de la plaque ». Et de poursuivre : « au-delà même des jeunes, les populations des départements de Koungheul, de Malem Odar, de Birkilane, et de Kaffrine, ne sont pas totalement contre ce qu'il a dit en termes d'appréciation positive des actions réalisées par le président de la République, mais elles lui en voudront pour l'éternité pour n'avoir pas dit ici et maintenant, à la face du monde comme l'ont fait les autres représentants des régions, les problèmes à partir d'un diagnostic des opportunités, des potentialités, mais également des mesures attendues dans l'urgence ainsi que des perspectives souhaitées pour que le problème de chômage des jeunes soit jugulé », a pesté Abdoulaye Wilane.