Sénégal: Saint-Louis - Fortes convoitises sur le fauteuil du maire - Mary Teuw, Braya et Bamba ceinturent Mansour

Le département de Saint-Louis présente une multitude de candidatures à l'assaut des prochaines locales. C'est le cas d'ailleurs au niveau de la commune de Saint-Louis où le maire sortant, Mansour Faye, qui veut bien rempiler, devra faire face à plusieurs autres candidats dont Ahmet Fall Braya, Cheikh Bamba Dièye, Mary Teuw Niane, entre autres

Parmi la multitude de candidatures pour la tête de la mairie de Saint-Louis, figure celle de l'actuel maire Mansour Faye qui n'est pas prêt du tout à lâcher du lest face à l'ambition de l'ancien Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Professeur Mary Teuw Niane, qui a déjà confirmé sa candidature même s'il reste toujours un membre de l'Alliance pour la République (Apr). Il semble cependant déserter le terrain politique local depuis un certain moment. Pendant ce temps, des partisans du libéral Ameth Fall Baraya ne cessent de réclamer la candidature de leur leader à la tête de la mairie de Saint-Louis.

En effet, ses militants et sympathisants veulent à tout prix laver l'affront face à l'actuel édile de la ville tricentenaire à qui il avait disputé sérieusement le fauteuil de maire. Pour rappel, moins de 800 voix le séparaient de Mansour Faye lors des dernières élections locales. Par ailleurs, la montée en puissance du Parti Pastef, qui est devenu la deuxième force politique à Saint-Louis derrière la Coalition Benno Bokk Yakaar, ne peut être négligée lors des prochaines locales.

Toutefois, le Pastef cherche toujours son candidat pour la tête de la mairie de Saint-Louis. Raison pour laquelle ses partisans sont courtisés de toutes parts au regard des clins d'œil du Colonel à la retraite, Abdourahim Kébé, un ancien du Parti Rewmi, du Professeur Magueye Seck de la Société Civile et du député et ancien maire de la ville de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye du Parti FS/DBJ qui d'ailleurs s'est illustré dernièrement de manière active aux côtés du leader de Pastef, Ousmane Sonko lors des récents événements malheureux.

À cette liste, s'ajoutent le député Déthié Fall du quartier Léona de Saint-Louis et qui vient fraîchement de créer son propre parti après avoir quitté le Rewmi de Idrissa Seck, mais aussi les anciens députés en l'occurrence Docteur Ahmadou Dia du Parti Socialiste et Me Alioune Abatalib Guèye, qui sont les seuls potentiels candidats ayant leurs activités professionnelles dans la vieille ville.

Toutefois, la seule femme à avoir déclaré sa candidature à la tête de la mairie de SaintLouis est Khadissatou Seck, qui est portée par le Mouvement Citoyen pour le Développement de Saint-Louis. Il faut signaler aussi que d'autres adversités sont notées dans les autres communes du Département de Saint-Louis à savoir Gandon, Gandiol, Fass-Ngom et Mpal où les actuels maires ne sont pas prêts également de lâcher du lest.

Toutefois, une seule candidature est pour le moment connue pour la présidence du Conseil Départemental de SaintLouis notamment celle du rewmiste et Coordonnateur départemental à Saint-Louis, Docteur Abdoulaye Ndoye qui a affiché ses ambitions. Cependant, il a précisé que rien n'est encore définitif au sein de la mouvance présidentielle que les membres de Rewmi viennent récemment d'élargir avec le concept "Mburu ak Sow".