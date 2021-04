Sénégal: Ramadan et solidarité au pays - La tendance du «ndogou pour tous»

C'est la course aux bienfaisances ! Le mois de Ramadan, considéré comme un mois de promotions en Islam durant lequel toutes les bonnes œuvres et pieuses sont multipliées au moins par dix (10), en terme de rétribution par Allah (SWT), est choisi par beaucoup de personnes notamment des jeunes pour partager de la nourriture. Presque partout dans la capitale, ces derniers s'activent à distribuer des denrées alimentaires le matin et du «ndogou» le soir, à l'heure de la rupture du jeûne. Une solidarité empreinte de valeurs de la «Teranga» sénégalaise.

Le Ramadan est considéré comme étant l'un des mois les plus sacrés chez les musulmans, en ce sens que c'est non seulement le mois lunaire durant lequel le Coran a été révélé au Prophète (PSL), mais aussi parce qu'il est caractérisé par l'accomplissement du quatrième des cinq piliers de l'Islam (le jeûne du Ramadan) avec des rétributions promotionnelles garanties par Allah (SWT) pour toutes les œuvres pieuses durant les 29 à 30 jours de jeûne. C'est pourquoi il est une période pendant laquelle les actes de bienfaisance se multiplient.

De la distribution ou don de ravitaillements à la préparation de «ndogou», nombre de personnes s'investissement dans l'accomplissement de bonnes œuvres. C'est le par exemple de jeunes qui ne cessent de surprendre à travers leurs actions sociales. Au «Dahira Chababou'l Djannah» de Pikine, une association religieuse, les membres élaborent chaque année un budget spécial, consacré à la distribution des «ndogou» durant le mois béni. «Nous avons établi un budget de 600 mille francs CFA cette année pour le Ramadan. Cette somme est réunie grâce à la contribution des membres (15 mille francs CFA par membre), des jours avant le début du Ramadan. Certains parmi nous ont contribué en nature (sacs de sucre, sacs de café... )», explique Babacar Diop, le chargé de la commission restauration du dahira.

Cette contribution leur couvre tous les frais du mois de Ramadan. «Durant les 29 ou 30 jours du mois béni, nous préparons des «ndogou» que nous distribuons dans tout le quartier. Nous utilisons plus de cinq kilos de «café Touba» par jour», poursuit «Abba bou Cheikh Ibra», comme l'appellent affectueusement les intimes.

A l'image de cette association religieuse, le social occupe une place prépondérante dans le quotidien de nombres d'autres organisations, société et même des personnes à titre individuel ou familiale qui, chaque Ramadan, choisissent d'œuvrer pour la solidarité, sans rien attendre en retour. Comme le dit l'adage : «qui sait donner sans rien attendre en retour, décide avec son cœur, pas avec sa pensée». Cela, les disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall aussi l'ont compris. «Nous les «Baye Fall» aimons œuvrer dans le social. Nous le faisons sans rien attendre en retour. Ceci est la manière pour nous de perpétuer les recommandations de Mame Cheikh Ibrahima Fall, notre référence et guide religieux. Notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque habitant puisse avoir quelque chose à mettre sous la dent à l'heure de la rupture du jeûne. Nous œuvrons pour Dieu, à travers les hommes. Un «Baye Fall» qui ne donne pas de «Ndogou», c'est comme un père de famille qui n'assure pas la dépense quotidienne», affirme Babacar.

La crise sanitaire causée par la Covid-19n avec comme corollaire des difficultés surtout économique, n'aura pas été un frein à la solidarité. «L'année dernière, avec la pandémie de la Covid-19, le «ndogou pour tous» était impossible à organiser à cause des mesures de restriction établies par le gouvernement. Nous avions donc puisé dans notre propre caisse, un budget de 580 mille francs CFA avec lesquels nous avons acheté des ravitaillements pour tout le quartier. Nous ne quémandons pas, c'est de notre propre argent que nous nous servons», ajoute, le secrétaire général du «Dahira Chababou'l Djannah», Abdourahmane Ndaw. Par contre, certains, n'ayant pas les moyens, sollicitent des bonnes volontés pour pouvoir donner du «ndogou».

Au quartier de Darou, dans la commune de Pikine-Ouest, un groupe de jeunes s'est regroupé sous un «mbaar» (tente). Ils s'activent à la préparation d'une marmite de café. L'un d'entre eux, calebasse à la main, se dirige vers une station d'essence pour faire du «majjaal» (quête). «Nous n'avons malheureusement pas les moyens de préparer des «ndogou» pour les passants et ceux qui n'ont pas de quoi se l'offrir, c'est pourquoi nous faisons du «majjaal».

Tout ce que nous voulons, c'est aider. Nous donnons la possibilité à ceux qui n'ont pas le temps d'arriver chez eux à temps de rompre le jeûne», explique le jeune homme à la calebasse marron qui a préféré taire son nom.

PROFESSEUR DJIBY DIAKHATE, SOCIOLOGUE ET DOCTORANT EN PHILOSOPHIE : «Les ministères de la Jeunesse, de la Culture, devraient essayer de voir dans quelle mesure capter ces actes de solidarité posés, pour leurs pérennisations»

La solidarité est, pour le Professeur Djiby Diakhaté, sociologue, une empreinte sociale que les jeunes ont adoptée aujourd'hui au Sénégal. «Les jeunes se sont inspirés du modèle de solidarité traditionnel. Ils ont compris que dans ces sociétés, le partage, l'échange et l'entraide étaient une réalité très forte. Dans nos sociétés traditionnelles, parler d'individualité n'avait pas de sens. On n'existait que si on était référé à un groupe d'individu. Ça veut dire que l'individu n'a d'identité que rapporté à une communauté plus large. La solidarité faisait partie de l'ADN de nos sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de reproduire ce modèle de solidarité à travers les «ndogou partagés». Vous allez donc lire deux choses : d'une part, le segment traditionnel, culturel, coutumier qui les enjoint à ce type de comportement ; d'autre part, le segment religieux. La religion, notamment pendant la période du Ramadan, incline les acteurs à des actes de bienfaisance, de solidarité d'humanisme etc.», explique M. Diakhaté. Pour ce doctorant en philosophie, la sainteté de ce mois est à l'origine de cette sympathie. «En période de Ramadan, la solidarité s'accentue parce que beaucoup considèrent que le mois de Ramadan est sacré. Et, puisque nous avons eu certainement à faire beaucoup de turpitudes pendant les autres mois, le mois de Ramadan va être un mois de remédiation. La spiritualité est plus ou moins dopée pendant les 29 ou 30 jours de jeûne.»

«A TRAVERS LA SOLIDARITE, ON PEUT SOULEVER DES MONTAGNES»

Il trouve désolant le fait que cet acte de bienfaisance ne soit posé qu'en période de Ramadan. «Les prêcheurs ont attiré notre attention sur ce fait, ils disent que le mois de Ramadan doit être un mois d'entrainement. Et, lorsqu'on en sort, on doit continuer à poser encore de tels actes. Il me semble évidement qu'aujourd'hui, des ministères, comme les ministères de la Jeunesse, de la Culture, devraient essayer de voir dans quelles mesures capter ces actes qui sont posés et travailler dans le sens de leurs pérennisation. Mais il me semble qu'on laisse l'affaire comme étant une sorte de fait divers ou d'acte isolé, éphémère. C'est une grosse perte. Je crois que les jeunes sont en train d'enseigner des valeurs fortes à travers ce qu'ils sont en train de faire notamment le «ndogou partagé». Il faut voir dans quelle mesure capitaliser ces actions qui sont posées par ces jeunes et faire en sorte que ces choses-là se pérennisent et qu'on se rappelle qu'à travers la solidarité, on peut soulever des montagnes.»

MAM MOUSTAPHA GUEYE, PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES IMAMS ET OULEMAS DU SENEGAL : «Un musulman doit aider son prochain, même en dehors du Ramadan»

Imam Moustapha Gueye, président de l'Association des Imams et Oulémas du Sénégal, sur le plan religieux, trouve que cette entraide est saluée. L'Islam étant une religion de partage, approuve la solidarité, surtout en ce mois béni. «C'est un geste que l'Islam apprécie vraiment. A La Mecque, par exemple, les gens font la même chose pendant le Ramadan. C'est cette solidarité que l'Islam veut. Dans la religion, on nous recommande d'aider nos prochains et de craindre Dieu. Un musulman doit aider son prochain même en dehors du Ramadan. Ceci a été mentionné dans le Coran. Un plat préparé pour une seule personne peut en nourrir deux, celui de deux personnes peut en nourrir trois», témoigne Imam Moustapha Gueye, ancien Commissaire général au Pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam du Sénégal. Par contre, le fait de se servir de l'argent obtenu grâce à la quête n'est pas approuvé par la religion musulmane. «Le fait de quémander dans la rue pour ensuite préparer des «ndogou» n'est pas une bonne chose. L'argent avec lequel on aide une communauté doit être gagné à la sueur de son front», poursuit l'ancien membre de la Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire.