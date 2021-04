Sénégal: Responsabilité sociétale d'entreprise - Senelec et Vinci Energy s'activent à Diamniadio

Dans le cadre de la politique RSE (Responsabilité sociétale d'entreprise), le directeur général de la Sénélec et le directeur général de Vinci Energy ont tenu hier, vendredi 23 avril 2021, une cérémonie de distribution des dons de fournitures et de denrées alimentaires à Diamniadio.

Pour être plus proche de sa population, tout en améliorant leurs conditions de vie surtout celles de la jeunesse dont le plus grand désir ou le besoin le plus pressant est d'être accompagnée pour sa préparation aux responsabilités futures, la Senelec et Vinci Energy ont apporté leur soutien.

Occasion pour M/ Bitèye de la Senelec de rappeler que « ce projet a fait don de 2020 tables bancs à travers tous les sites c'est un projet qui s'appelle « Pôle 20-20 » et Vinci a décidé et a fait un don de 2000 tables bancs à travers tous les sites où nous avons implanté des infrastructures ». Et de préciser que : « Pour Senelec, la RSE n'est pas seulement une option stratégique, c'est un choix d'ontologie car elle est un microcosme de la société et la nature de ses services en fait une entreprise qui est présente dans tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle».

Le maire de Diamniadio, Moulaye Guèye, s'est dit pour sa part très réjoui pour ce geste de Senelec et Vinci Energy. « Aujourd'hui, je suis très fier pour ce geste. Rappelons qu'aussi que la Senelec est une fierté pour le Sénégal parce que depuis quelques années, on a noté un grand changement et je crois qu'aujourd'hui partout au Sénégal, la Senelec est très présente et à mon niveau, là où j'habite ici à Diamniadio, nous sommes satisfaits du travail de la Senelec et on voit même que dans les endroits qui ne sont pas habités, des fils de courant sont installés et c'est vraiment rassurant ».

Et de conclure : « Je vous félicite, Monsieur le directeur, et aussi je remercie le directeur de Vinci qui a organisé cette cérémonie de donation à l'endroit des populations bénéficiaires concernées».