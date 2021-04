Sénégal: Kaolack/ équipement des campus universitaires du Sine-Saloum - Le Coud offre plus de 200 lits aux dortoirs de Fatick, Kaolack et Kaffrine

Dans le cadre de son programme d'amélioration des conditions de séjour au sein des campus sociaux de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse (Ussein), le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a offert hier, vendredi, aux cités résidentielles du centre un lot de 274 lits.

Cet important matériel qui a été renforcé par 548 matelas orthopédiques été acheminé par le directeur du Coud Maguette Sene qui conduisait une forte délégation.

Outre ce matériel, des ventilateurs, chaises, banquettes et tout ce dont les étudiants ont besoin pour leurs salles d'études, leurs dortoirs et autres salles d'usage, ont été également transmis aux pensionnaires des campus sociaux de Fatick, Kaolack et Kaffrine pour résoudre une vieille doléance brandie par les étudiants lors de leurs précédentes rencontres avec la direction du Coud.

Pour le directeur du Coud, ceci est juste un processus qui vient de démarrer avec l'équipement du campus C de l'université Cheikh Anta Diop, et celui de Uva et qui va se poursuivre au sein des Universités décentralisées du pays. Ceci pour qu'avant la fin de l'année académique, la totalité des campus sociaux et cités du pays puisse être équipée en matériel flambant neuf.

Revenant cependant sur la question de l'hébergement des étudiants dans les villes d'accueil, Maguette Sene a estimé que le taux d'hébergement des étudiants de l'Ussein, même étant d'une cherté absolue pour la plupart des jeunes étudiants qui n'ont ni parents ni attache parentale encore moins une bourse d'étude capable de les soutenir tout au long de l'année, est l'un des meilleurs taux comptés par la direction du Coud sur toute l'étendue du territoire national.