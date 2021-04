Sénégal: Préavis de grève dans l'enseignement supérieur - Le Sudes/Esr met en demeure l'Etat

En conférence de presse hier, vendredi 23 avril, au camp à son siège, le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal/Esr a tenu à revenir sur le préavis de grève qu'il avait déposé en début d'année avant de renouveler celui-ci, le mardi 20 Avril 2021. En tout cas de cause, le secrétaire général Oumar Dia et cie envisagent de perturber les enseignements dans le supérieur si l'Etat ne s'investit pas à la satisfaction de leur plateforme revendicative.

En effet, le syndicat a fait l'amer constat que le gouvernement reste toujours sourd face à sa plateforme revendicative qui est pourtant à la source d'une année blanche à l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour l'année académique 2019-2020.

Pour le Sudes/Esr, une telle situation est la consécutive de trois causes principales : « d'abord, le désintérêt de plus en plus grand et inquiétant du gouvernement du Sénégal pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, ensuite, la non satisfaction des points essentiels de revendications (déficit des infrastructures et de personnel) constant dans toutes les plateformes revendicatives du Sudes/Esr depuis au moins 2013 et enfin, l'incompétence scandaleuse du ministre de l'Enseignement supérieure de la recherche et de l'innovation incapable de la moindre intelligence des problèmes structurels de l'université sénégalaise et condamné donc pour cette raison à l'irrespect en toute circonstance ».

Face à cette situation, le Sudes/Esr qui persiste toujours dans ses revendications réclame un plan qui constitue à recruter 500 enseignants-chercheurs par an pendant 10 ans au lieu de continuer à fidéliser la France avec la création d'un « campus franco-sénégalais qui est une réponse prompte à l'exigence du Président Macron de cantonner en terre africaine mais d'exploiter au bénéfice de la France les étudiants africains les plus solvables», laisse entendre le secrétaire général national du Sudes/Esr Oumar Dia. De plus, il ajoutera que « le ministre de l'Enseignement supérieure de la recherche et de l'innovation a décidé d'ajouter une irréfléchie « réforme des masters » dont le seul but semble être de détourner l'argent qui était jusqu'ici consacré au financement des étudiants en Master ».

Face à tous ces impairs, le Sudes/Esr menace de paralyser l'enseignement supérieur si le gouvernement ne règle pas ses revendications, a laissé entendre Oumar Dia, le SG national de ce syndicat. « Opposé à cette orientation du gouvernement parce que fidèle à sa ligne syndicale de défense de l'université et de la profession enseignante et de la recherche, le Sudes/Esr a décidé de ne pas se rendre complice de la destruction en cours de l'université sénégalaise en se cantonnant à une réforme d'inaction coupable. C'est ainsi que, prenant ses responsabilités, il a décidé de déposer sur la table du gouvernement un préavis de grève couvrant la période du 20 Avril 2021 au 31 Décembre 2021.

Si, dans les semaines à venir, le gouvernement et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne manifestent aucune volonté sincère de changer radicalement la situation actuelle de l'université sénégalaise, le Sudes/Esr observera des grèves dans toutes les universités du pays et mettra en œuvre un plan d'action destiné à ramener le gouvernement à la raison », conclura le Secrétaire Général national du syndicat.