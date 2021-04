Sénégal: Des travailleurs en difficultés à Ranerou Ferlo - Guy Marius Sagna accuse le député Aliou Dembourou Sow..

Les populations et travailleurs de Ranérou Ferlo souffriraient des manœuvres du président de leur Conseil départemental et non moins député à l'Assemblée nationale, Aliou Dembourou Sow. C'est du moins ce qu'a expliqué l'activiste Guy Marius Sagna.

Il étaye d'abord ses propos par le cas d'une jeune femme du nom de Fatou Faye Dianka, titulaire d'une licence et sortie de l'EBAD. «Elle abandonne tout en 2015 pour servir sa localité, Vélingara Ferlo. Son patron est le député Aliou Dembourou Sow. Elle est de la hiérarchie B1 et sous payée. Elle gagne 120 mille F Cfa. Ses indemnités de congé ne lui sont jamais payées. Son patron lui doit 5 mois d'arriérés de salaire », a déclaré Guy Marius Sagna. Poursuivant son propos, il ajoute : « Aliou Dembourou Sow l'a affectée au CEM de Thionokh. Elle refuse en exigeant d'abord ses 5 mois d'arriérés de salaire, son reclassement, un salaire normal, une couverture sanitaire. L'inspection du travail convoque Aliou Dembourou Sow et Fatou Faye Dianka le 10 février 2021. Il licencie Fatou le 8 février ».

Pour Guy Marius Sagna, Fatou Faye Dianka fait partie de beaucoup de travailleurs loin d'être respectés par le député Aliou Dembourou Sow. «Mon respect va aussi au médecin-chef de district Aliou Ndour qui résiste à Aliou Dembourou Sow qui a voulu faire affecter son neveu sans diplôme d'Etat comme infirmier chef de poste à Salalalou», a indiqué l'activiste. Non sans penser également aux étudiants de ce département qui sont laissés à euxmêmes sans même de logement. «Aliou Dembourou Sow est accusé par des habitants de Ranérou d'avoir fait avec l'argent du conseil départemental plusieurs détournements d'objectifs. L'Etat doit tirer au clair ces affaires même si le député est l'ami du Président Macky Sall et de Marième Faye Sall», dixit Guy Marius Sagna. Ce qui lui fait dire que « l'emploi des jeunes, c'est aussi le respect des droits des travailleurs jeunes, de tous les travailleurs ».

... LE MAIRE DE RANÉROU DÉMENT

Joint au téléphone par la Rédaction de Sud Quotidien, le député Aliou Dembourou Sow a rejeté en bloc toutes les accusations. «Quand on veut parler d'une affaire, on doit connaître les tenants et les aboutissants», déclare d'emblée le président du Conseil régional de Ranerou-Ferlo. Et d'ajouter : «il n'y a eu aucune violation de la loi dans le limogeage de cette dame (Fatou Faye Dianka, Ndlr). Tout a été fait selon les lois et règlements du Sénégal. Nous l'avons affecté et elle a refusé de rejoindre son poste. Sans occulter d'autres manquements qui ont abouti à une telle décision».

Quid des cinq mois de salaire qu'il aurait refusé de payer, M. Sow répond : «c'est antérieur peut être à son recrutement. Elle avait un CDD. Mais depuis que nous l'avons recrutée, nous l'avons toujours payée. Mieux, personnellement, je mettais la main à la poche chaque fin de mois pour l'appuyer. Je dispose de toutes les preuves de mes déclarations».