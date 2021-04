Afrique: Basketball Africa League en mai à Kigali - Le BAL dévoile le ballon officiel de la saison inaugurale

Créée avec le soutien de la FIBA et de la NBA et présentée comme une vitrine offerte aux joueurs d'élite africaine, la Basketball Africa League (BAL) présente ses nouveaux atouts.

En prélude à la saison inaugurale qui se déroulera du 16 au 30 mai à Kigali, au Rwanda, le bureau régional Afrique de la FIBA organisateur de l'événement a dévoilé le ballon de match officiel qui intègre la toute dernière technologie de fabrication de Wilson et présente des graphismes uniques spécialement conçus pour la BAL.

La Basketball Africa League (BAL)a dévoilé hier, vendredi 23 avril le ballon de match officiel qui sera utilisé lors de sa saison historique et inaugurale, dont le coup d'envoi est prévu le 16 mai à la Kigali Arena, à Kigali, Rwanda. Le ballon officiel, indique le communiqué reçu a été conçu spécialement pour la BAL et arbore le logo principal de la ligue ainsi que sa référence sur les réseaux sociaux (@theBAL).

Le logo secondaire de la ligue, qui représente le continent accompagné du slogan «Inspire, Empower, Elevate», figure lui aussi sur le ballon. Entièrement fabriqué en cuir composite, le ballon, précise-t-il, bénéficie de la toute dernière technologie Evo NXT de Wilson, qui garantit une adhérence améliorée, un toucher souple et une humidité réduite. «Nous sommes très heureux de collaborer avec un leader mondial comme Wilson et de dévoiler le ballon de match officiel de la Basketball Africa League avant sa saison inaugurale», a déclaré Amadou Gallo Fall, Président de la BAL. «La riche histoire de Wilson dans le monde du basketball, couplée à ses innovations actuelles, nous aideront à hisser la BAL parmi les meilleures ligues professionnelles de basketball du monde», a-t-il souligné.

Chef du bureau régional Afrique de la FIBA, le président Fall déjà rappelé que la première édition de cette compétition créée avec le soutien de la FIBA et de la NBA va offrir «une vitrine aux joueurs d'élite de tout le continent pour qu'ils puissent mettre en valeur leur talent, inspirer les fans de tous âges et utiliser le basket comme un moteur de croissance économique en Afrique», soutient-il. «Notre passion et notre engagement pour les joueurs et le basket sont ancrés dans notre ADN», a déclaré Kevin Murphy, Directeur général Sports collectifs chez Wilson. «Nous sommes très heureux de participer à la saison inaugurale de la BAL et attendons avec intérêt ce partenariat qui fera grandir le jeu et dotera les athlètes et entraîneurs de solutions novatrices pour optimiser leurs performances » ajoute-t-il.

Douze équipes de douze pays prendront part à cette saison Inaugurale. Les champions nationaux dans leur pays Petro Luanda (Angola), de Zamalek (Égypte), de l'As Douanes (Sénégal), de Salé (Maroc) et Monastir (Tunisie) ont gagné le droit de participer à la saison inaugurale. Ils seront rejoints par les six autres équipes qui ont décroché leur participation lors des tournois qualificatifs. Il s'agit du GSP (Algérie), FAP (Cameroun), GN (Madagascar), Police (Mali), Ferroviario Maputo (Mozambique), Rivers Hoopers (Nigeria) et Patriots (Rwanda).