Sénégal: Moussa Sarr, porte parole de la ligue démocratique (ld) - «Avec cette décision d'allocations budgétaires de 450 milliards sur 3 ans, l'espoir est permis»

La tenue du Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes, le 22 avril 2021, illustre que le Président de la république est bien en phase avec les préoccupations de la jeunesse du pays. Qu'il a bien compris l'angoisse des jeunes, ainsi qu'il l'a indiqué, lors de son discours de haute portée du 08 mars 2021.

D'abord sur la forme, j'ai apprécié très positivement le processus préparatoire inclusif du Conseil et le dialogue direct, franc et constructif entre le Président de la République et les représentants des jeunes venus de tous les départements du pays, avec diverses préoccupations.

En effet, écouter directement les jeunes exprimer leurs problèmes et indiquer des pistes de solutions, est pour moi une posture d'humilité intéressante à noter. Ensuite, dans le fond aussi, il y a de réels motifs de satisfaction quant aux mesures pertinentes issues du Conseil présidentiel. Même s'il est incontestable que l'Etat a fait d'énormes efforts pour résoudre le problème du chômage des jeunes, notamment depuis 2012, il faut reconnaître tout de même qu'il reste beaucoup à faire. D'où la pertinence de changer de paradigme et l'ordre des priorités comme l'a indiqué le Président de la république. Mais, il importe de rappeler que l'Etat à lui tout seul ne peut pas résoudre la lancinante question du chômage des jeunes.

D'où l'impératif d'une plus forte implication du secteur privé. Voilà pourquoi, je salue la décision de porter la Convention Etat-Employeurs d'un à quinze milliards de francs. Lorsque l'Etat s'emploie à asseoir les conditions politiques et économiques favorables à l'employabilité des jeunes, le secteur privé devra alors s'impliquer davantage pour la création effective d'emplois.

En définitive, avec cette décision d'allocations budgétaires de 450 milliards sur 3 ans pour financer le Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes, l'espoir est permis. Il reste maintenant aux responsables des structures en charge de cette question et au secteur privé de mettre en œuvre les pertinentes décisions issues du Conseil présidentiel. Toutefois, cela relève d'une évidence de dire que le plein-emploi n'existe nulle part. Il nous faut donc être pragmatiques, réalistes et éviter toute démarche populiste et démagogique.