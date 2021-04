Maroc: Journée mondiale de la propriété intellectuelle, l'occasion d'encourager l'innovation et la créativité des entreprises

Rabat — Initiée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en 2000, la journée mondiale de la propriété intellectuelle offre chaque année une occasion unique pour tenir informé le grand public du rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle pour encourager l'innovation et la créativité des petites et moyennes entreprises (PME).

Célébrée cette année sous le thème "Propriété intellectuelle et PME: Commercialisez vos idées", cette journée se veut une opportunité idoine pour expliquer de quelle manière la propriété intellectuelle peut contribuer à façonner le monde en stimulant l'innovation technique ainsi que pour examiner comment les droits de propriété intellectuelle peuvent à contribuer à bâtir des entreprises plus compétitives et plus résilientes.

En effet, toute idée enrichie par la créativité et le savoir-faire devient un actif de propriété intellectuelle en mesure de contribuer au développement de l'entreprise et de stimuler la reprise économique du pays. Chacune des entreprises qui exercent chaque jour leurs activités est partie d'une idée claire qui a été associée à un esprit inventif d'une personne pour créer un produit ou un service sur le marché.

Du stade de l'idée de projet jusqu'à sa concrétisation, le long parcours jusqu'au marché peut être parsemé d'obstacles et de difficultés, mais grâce à la propriété intellectuelle, les entreprises peuvent anticiper et mieux gérer les nombreuses embûches qui peuvent survenir.

Dans un contexte où la reprise économique est une nécessité, la journée mondiale de la propriété intellectuelle a pour objectif de mettre en lumière le rôle essentiel des PME dans l'économie et la manière dont celles-ci peuvent tirer parti des droits de propriété intellectuelle pour devenir plus fortes, plus compétitives et plus résilientes, relève l'OMPI sur son site.

"Les PME représentent environ 90% des entreprises dans le monde. Elles emploient près de 50% de la main-d'œuvre mondiale et génèrent jusqu'à 40% du revenu national dans de nombreux pays émergents", indique l'Organisation, ajoutant que les PME, qui constituent l'épine dorsale de l'économie nationale, donnent naissance à des innovations révolutionnaires et à des créations inspirantes et génèrent des emplois, certaines allant même jusqu'à devenir les principales entreprises mondiales de demain.

Le Royaume du Maroc a connu des développements remarquables en ce qui concerne la mise en place des structures juridiques et institutionnelles régissant le domaine des droits d'auteur.

En sa qualité de Président de l'Assemblée Générale de l'OMPI pour l'exercice biennal 2020/2021, le Royaume avait présidé le 21 septembre 2020 à Genève la 61ème réunion de l'Assemblée des États membres de l'Organisation.

Le Maroc a été le premier pays arabe et le deuxième pays africain, après le Nigeria, à présider l'Assemblée Générale de cette Organisation, depuis sa création en1967. Cela se veut une illustration éloquente de la reconnaissance internationale des efforts déployés par le Maroc pour le développement d'un système de propriété intellectuelle qui favorise l'innovation et la créativité.

Au niveau mondial, et selon le Global Innovation Index (GII) 2019, le Maroc occupe la 3ème place en Afrique et la 9ème place dans la catégorie des économies équivalentes (30 pays). En termes de propriété industrielle, le Maroc occupe le 9ème rang pour les dessins et modèles industriels par origine et PIB et le 39ème rang en ce qui concerne le dépôt de marques par origine et PIB, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).