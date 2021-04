Maroc: Troubles de sommeil pendant le Ramadan - Cinq questions à Fouzia Kadiri, présidente de la société marocaine du sommeil et de la vigilance

Rabat — Les habitudes de sommeil pendant le mois de Ramadan ont tendance à changer pour majorité des Marocains qui s'adaptent aux rituels de ce mois sacré et restent éveillés tard le soir, parfois même jusqu'à l'aube pour prendre le "shour" avant de se coucher.

La présidente de la Société marocaine du sommeil et de la vigilance met en avant, dans un entretien à la MAP, l'impact de ces changements sur la santé et l'humeur des jeûneurs. La spécialiste en otorhinolaryngologie (ORL) évoque le système de sommeil recommandé pour le mois sacré, tout en soulignant l'importance de la médecine du sommeil.

1 - Quelles sont les raisons des perturbations du sommeil constatées pendant le mois de Ramadan? S'agit-il d'un comportement individuel ou d'une conséquence du jeûne?

Les troubles de sommeil relevés pendant le mois de Ramadan sont purement comportementaux. En effet durant le mois de ramadan, il y a des habitudes qui perturbent le sommeil:

- Veiller trop tard le soir devant les émissions télévisées, dans des réunions familiales, ou en poussant à l'extrême les pratiques religieuses perturbe notre rythme biologique.

- Prendre des repas trop copieux entraine un sommeil de mauvaise qualité.

- Consommer trop d'excitants comme le café, le thé ou même la cigarette provoque une insomnie et nous empêche de dormir.

- Quant au jeûne il est actuellement reconnu être bénéfique pour la santé physique, psychique et immunitaire. Le jeûne est pratiqué de nos jours dans des cliniques et des hôpitaux du monde entier. Ses bienfaits ont fait l'objet d'études poussées au point où les assurances remboursent les frais d'hospitalisation.

2 - Dormir pendant la journée durant le mois de Ramadan, est-ce une bonne habitude?

Il faut savoir que notre sommeil est régulé par une horloge biologique ou horloge interne qui est circadienne. Circadienne veut dire que notre horloge est sous l'influence du jour et de la nuit, ou du moins de la lumière et de l'obscurité. Quand l'obscurité apparait notre cerveau libère une hormone la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Quand on change de rythme de sommeil en dormant le jour et en veillant la nuit nous perturbons notre horloge biologique et notre sécrétion de Mélatonine. Cet état de chose va perturber beaucoup d'autres fonctions biologiques essentielles à notre équilibre physiologique.

3 - Quel est le régime de sommeil recommandé pendant le Ramadan pour harmoniser la santé avec les habitudes sociales associées à ce mois-ci ?

Il est d'abord recommandé de manger léger, de dormir tôt pour pouvoir se réveiller une petite heure au milieu de la nuit et se rendormir, même si ce n'est qu'une demi-heure. Et de faire une sieste de 13h à 14h ou de 14h à 15h. La sieste ne doit pas être trop longue pour ne pas perturber le sommeil de la nuit et ne doit pas se faire trop tard pour ne pas décaler le sommeil du soir.

4 - Est-ce qu'il y a une relation entre les troubles du sommeil, l'irritabilité et l'augmentation des accidents de la route durant le Ramadan ? Avez-vous des données ou statistiques qui confirment ce constat ?

En effet, les statistiques marocaines ont montré que durant le mois de Ramadan le nombre d'accidents et d'accrochages est multiplié par deux, et ce, depuis plusieurs années. Cette augmentation est due aux troubles de l'attention et à l'irritabilité en rapport avec le manque de sommeil et non pas le jeûne. On doit tout de même rappeler que pour les personnes qui sont addicts à des substances, l'abstention à travers le jeûne peut les rendre insupportables.

5- La médecine du sommeil en tant que spécialité, a-t-elle la place qui lui échoit au Maroc ?

Malheureusement non, il y a très peu de spécialistes et très peu de centres où on explore le sommeil. Cependant on veille à travers la société marocaine du sommeil et de la vigilance à sensibiliser davantage à ce sujet, en organisant des congrès et des ateliers depuis quelque années pour donner plus d'importance à cette spécialité.