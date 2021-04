Congo-Kinshasa: Santé - Le pays organise la 11e édition de la SAV

A partir de ce 26 avril, le pays lance la semaine africaine de vaccination (SAV) sur le thème : " Les vaccins nous rapprochent". Cette annonce a été faite, le 24 avril, par la directrice nationale du Programme élargi de vaccination (PEV), le Dr Elisabeth Mukamba, au cours d'un briefing organisé par ledit Programme avec l'appui technique et financier de l'ONG Path à l'intention des professionnels des médias, membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE).

A en croire le N°1 du PEV, plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la célébration de la 11e édition de la SAV, notamment le lancement officiel de cette semaine par les autorités du pays, l'intensification de la communication sur la vaccination, le plaidoyer auprès des gouvernements national et provincial ainsi que d'autres institutions du pays pour la mobilisation des ressources financières, l'organisation de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans quelques provinces du pays.

Il est prévu également la sensibilisation de la population sur la vaccination de routine à travers les médias et les réseaux sociaux y compris le respect des mesures préventives sur la covid-19 lors de la vaccination de routine, l'organisation des séances de vaccination journalières dans les centres de santé.

Elisabeth Mukamba a insisté sur le contexte assez particulier de l'organisation de la SAV marqué par la pandémie de covid-19. Mais a-t-elle fait remarquer, de plus en plus, au-delà de la petite enfance, surtout dans la région africaine, on voit des vaccins qui sont accessibles même aux personnes de différents âges. "C'est pour dire que les vaccins nous rapprochent, ils permettent de sauver des vies et de mener une vie normale en l'absence de toutes les maladies évitables par la vaccination".

Au cours de ce briefing avec les medias, la directrice nationale du PEV a souligné l'importance de la communication dans la réussite de la SAV. Raison pour laquelle, elle a eu des mots justes pour remercier la presse pour son implication dans les éditions précédentes et compte sur la même presse pour véhiculer l'information sur la 11e édition de la SAV.

Elisabeth Mukamba a, en outre, salué toutes les réalisations des SAV précédentes qui ont permis de susciter la prise de conscience à différents niveaux des autorités à travers le plaidoyer mené pour montrer l'importance de la vaccination. Elles ont aussi permis de récupérer les enfants non vaccinés, de combler le gap en termes de la chaîne de froid, de la communication, de la logistique...

Instituée à la 60e assemblée de la santé, la SAV a pour but de promouvoir et accroître la sensibilisation en faveur des maladies évitables par la vaccination et de services de vaccination en Afrique afin d'augmenter la demande et l'utilisation, ainsi que de mobiliser plus de ressources pour les activités de vaccination. Au cours de cette assemblée, les mnistres de la Santé de la région africaine s'étaient engagés à pouvoir célébrer cette semaine en se focalisant sur un certain nombre d'activités pour valoriser la vaccination.