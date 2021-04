Afrique: JO Tokyo - 14 arbitres africains retenus par la FIFA

La Commission des arbitres de la FIFA a dévoilé une liste de 99 arbitres sélectionnés pour officier lors des JO de Tokyo (prévus du 23 juillet au 8 août 2021). 14 africains font partie de la liste.

Ils sont 14 arbitres africains, issus de 13 pays à faire partie de la liste dévoilée par la FIFA dans le cadre des JO Tokyo. Il s'agit de 3 africains dont la Rwandaise Salima Mukansanga au niveau des arbitres de centre, 6 arbitres assistants, 2 arbitres VAR et 3 arbitres de soutien.

Les africains sélectionnés

Arbitres

GOMEZ Victor (Afrique du Sud)

MUKANSANGA Salima (Rwanda)

TESSEMA Bamlak (Ethiopie)

Arbitre assistants

CHERUIYOT Gilbert (Kenya )

IBRAHIM Mohammed (Soudan)

KWIMBIRA Bernadettar (Malawi)

N MARENGULA Arsenio (Mozambique)

NJORGE Mary (Kenya)

PHATSOANE Souru (Lesotho)

Arbitres assistants vidéo

MOHAMED ASHOUR Mahmoud (Egypte)

ZOURAK Adil (Maroc)

Arbitres de soutien

MADU Ndidi Patience (Nigeria)

BEIDA Dahane (Mauritanie)

RIVET Maria (Ile Maurice)

Les 99 arbitres retenus vont être suivis dans la préparation de cette compétition. « La préparation des officiels de match retenus pour ces compétitions de premier plan fera l'objet d'un suivi régulier et minutieux, avant et pendant les Jeux Olympiques. Une équipe d'entraîneurs techniques comprenant des instructeurs de la FIFA pour les arbitres et les arbitres assistants vidéo (VAR),des préparateurs physiques, des physiothérapeutes et des scientifiques du sport, afin de fournir aux arbitres, aux arbitres assistants et aux arbitres assistants vidéo la meilleure préparation et le meilleur soutien possible » indique la FIFA sur son site.

Pour la première fois, la VAR sera utilisée dans une compétition olympique. Un tournant décisif pour les officiels de match dans la perspective de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie/Nouvelle-Zélande 2023.