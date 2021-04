Algérie: Les jeunes sont les "principaux artisans du changement" pour une Algérie nouvelle

Alger — Le militant des droits de l'homme et des peuples, Mahrez Lamari, a affirmé que les jeunes sont "les principaux artisans du changement" pour une Algérie nouvelle.

"L'Algérie traverse une nouvelle phase décisive de son évolution historique, politique, économique, sociale et culturelle. Des enjeux et défis nouveaux interpellent le peuple Algérien, singulièrement les jeunes qui sont les principaux artisans du changement", a indiqué M. Lamari, ex président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, dans une contribution rendue publique samedi.

"Il est attendu une action citoyenne déterminée et consciente de la part de la jeunesse qui est appelée à jouer un rôle de plus en plus capital dans le cadre de la dynamique de l'Algérie nouvelle, tournant décisif dans lequel notre pays se trouve engagé", a-t-il fait remarquer, en soulignant que la jeunesse algérienne "doit agir vite conformément à la nouvelle vision patriotique qu'elle a de l'Algérie nouvelle, de son devenir et de la dimension de ses responsabilités face aux défis qui l'interpellent loin de tout conflit de générations".