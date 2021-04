Cote d'Ivoire: Climat socio-politique - L'Ong Indigo Côte d'Ivoire invite à la consolidation de la cohésion et la paix

Des défis sécuritaires préoccupants sont observés dans certaines localités du pays en lien avec les récentes attaques contre des positions et des patrouilles des forces de défense et de sécurité. Un environnement socio-politique globalement apaisé à travers la Côte d'Ivoire depuis les élections législatives est observé. Telles sont les observations faites ces derniers mois par Arsène Konan, coordonnateur des programmes d'initiative de dialogue et recherche-action pour la paix Côte d'Ivoire (Indigo Côte d'Ivoire).

C'était lors d'une conférence de presse à Pullman Hôtel organisée le 21 avril, en présence de représentants d'institutions, à savoir la Commission électorale indépendante (Cei), les Ambassades de France et des États-Unis, des partis politiques (Pdci, le Rhdp), etc.

À cette occasion, Arsène Konan a fait savoir que si l'environnement socio-politique actuel demeure beaucoup moins tendu que lors de l'élection présidentielle de 2020, tous les acteurs doivent en tirer profit pour consolider la stabilité politique, sécuritaire et sociale. Et ce, en vue d'enraciner les germes d'une paix durable à travers la poursuite du dialogue politique et la pacification des zones qui ont été mises sous tension pendant les deux précédents processus électoraux.

Pour lui, la libération définitive de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé mettant ainsi fin au procès engagé contre eux par la Cour pénale internationale (Cpi), pourrait être un levier sur lequel les acteurs, toutes tendances confondues, pourraient s'appuyer pour la construction d'une réconciliation vraie et durable favorisant la cohésion véritable entre les Ivoiriens.

C'est pourquoi il exhorte toutes les parties prenantes au processus politique à préserver cette paix, surtout pendant le processus de reprise partielle des élections législatives dans les quatre circonscriptions et les localités où les élections ont été suspendues.

Ainsi, à l'État de Côte d'Ivoire, il demande de poursuivre les initiatives visant à assurer la sécurité des populations dans les zones exposées à des attaques en lien avec l'extrémisme violent.

Indigo Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, est une association apolitique non confessionnelle et autonome de droit ivoirien. Sa mission est de promouvoir le dialogue inclusif et participatif comme moyen de rétablissement de la confiance et de la cohésion socio-politique.