Cote d'Ivoire: Moto (1ère manche du championnat SSV) - 17 équipages s'affrontent ce dimanche à Gonzagueville

Les amateurs de sensation forte sur route seront gâtés ce dimanche à la faveur de la 1re manche du championnat SSV (Side by Side Vehicle). Il s'agit d'une course de type Racer off Road sur environ 90 km. La compétition aura lieu sur le circuit de l'Association SSV de Côte d'Ivoire (ASSV-CI) qui se trouve à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët.

Ce sera la première course sous l'égide de la Fédération motocyclisme de Côte d'Ivoire (Fmci) et qui va réunir 17 équipages. « Le briefing a eu lieu jeudi et les vérifications techniques hier; et les concurrents sont prêts. Il y a des pilotes confirmés et des nouveaux. Nous aurons également des équipages mixtes et un équipage 100% féminin », a indiqué Farid Assaf Daniel, président de l'Association SSV Côte d'Ivoire, lors de la conférence de presse de présentation de l'évènement.

Cette compétition qui sera la deuxième de la saison après Aboisso aura une dimension particulière selon les organisateurs, en fonction non seulement du grand nombre d'équipages qui prendront part au circuit mais également de la qualité qui sera mise dans l'organisation.

« Nous aurons des gendarmes qui vont sécuriser le circuit et la zone spectateur mais également une sécurité médicale avec deux ambulances prévues. Tout a été mis en œuvre pour éviter tout clash. Ce sera un circuit très technique. Le départ se fait dans le circuit et après il y a une grande boucle de 20 km qui se fera dans Gonzagueville plusieurs fois », a expliqué Nino Zarour, le directeur de la course.

Gary Chaynes, l'homme à battre

Plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire de rallye, Gary Chaynes sera de la course avec son co-pilote, Romain Comas. Ce sera le grand favori vu son expérience. Gary Chaynes est le vainqueur de la dernière course qui s'est tenue à Aboisso et sera l'homme à battre.

« Nous avons déjà remporté la première épreuve à Aboisso en début d'année. Cette fois, ce sera un circuit 4X20km et un battle de 2km en plusieurs tours. Nous serons entre amis, nous avons tous le même type de véhicule et tout le monde est capable de gagner. C'est le pilotage qui fera la différence », a-t-il déclaré.

Kevin Hijazi et Ligoné, Sylvain Matonnet, Mouliner père et fils, Stephen Capriolo, Farid Assaf Daniel sont, entre autres, les concurrents qui tenteront d'imposer leur suprématie au champion de Côte d'Ivoire de rallye, ce dimanche à Gonzagueville.