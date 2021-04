Cote d'Ivoire: Erosion côtière - Une concertation des populations de 5 régions pour l'élaboration d'un plan intégré d'aménagement du littoral lancée

Le gouvernement ivoirien, à travers le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines (Waca-ResiP), a initié l'élaboration d'un Plan d'aménagement et de gestion durable du littoral (Pagil).

A cet effet, des ateliers de concertation des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile ont été organisés dans le district d'Abidjan et les régions des Grands ponts, du Sud-Comoé, du Gbôklê et de San Pedro.

Ces concertations qui ont démarré le 25 mars, à Abidjan et qui ont pris fin le 15 avril 2021, ont pour objectif de recueillir les préoccupations des acteurs clés du littoral ivoirien pour leur prise en compte dans la phase de diagnostic du processus d'élaboration du Pagil.

De San Pedro à Sassandra en passant par Aboisso, Dabou et Abidjan, les spécialistes du Waca, du Bnetd, des experts espagnols et plus d'une cinquantaine d'acteurs locaux ont procédé à une analyse détaillée de l'état actuel des différentes zones côtières concernées afin d'apporter des réponses aux problèmes urgents identifiés tout en se projetant dans le futur et en prenant en compte les questions liées aux changements climatiques.

Les aspects relatifs à la protection, la gestion et aux principes d'aménagement ont été ainsi adressés par les parties prenantes dont certains vivent dans de grands centres urbains des côtes ivoiriennes particulièrement vulnérables à l'élévation du niveau de la mer, à la diminution des ressources naturelles, et sont aussi exposés à des menaces sanitaires et aux inondations.

A l'occasion, Traoré Amadou, Préfet de région du Gbôklê, Préfet de Sassandra, a indiqué que pour assurer une bonne gouvernance environnementale du littoral ivoirien, long de 566 km, il faut une action concertée de tous les acteurs de développement pour parvenir à trouver les mécanismes adéquats de gestion et de planification qui permettront de mieux encadrer l'ensemble des activités de cette zone, dans un contexte de gestion durable.

Les chefs coutumiers, quant à eux, ont informé les autorités compétentes sur le fait que les populations de certains villages de Béréby sont menacées tous les jours par les inondations. Pour eux, si rien n'est fait d'ici 10 à 20 ans, plusieurs villages de notre zone côtière risquent de disparaître.

Ils ont saisi l'occasion pour féliciter les initiateurs pour la prise en compte des avis des populations locales qui assistent impuissants à cette avancée galopante de la mer.