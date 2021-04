Cote d'Ivoire: Promotion de la Santé communautaire - Plusieurs établissements sanitaires prennent part à la 5e édition d'Africa Hosto Forum

« La gestion des déchets biomédicaux en Afrique : enjeux et perspectives ». C'est le thème central de la 5e édition du Forum africain des établissements de santé et de l'innovation dénommé « Africa Hosto Forum », tenu les 22 et 23 avril, à l'immeuble Crrae-Umoa, au Plateau.

C'est une initiative de l'agence de communication « Sohapi Group » avec à sa tête Konan Alla Martial, son directeur général. Cette 5e édition a vu la participation d'une centaine d'établissements sanitaires, de spécialistes et autres professionnels de santé.

Lors de la cérémonie d'ouverture le jeudi 22 avril, le directeur général de « Sohapi Group » a indiqué que ce forum porte principalement sur les problématiques touchant directement les patients. « Cette initiative vise à soutenir les politiques et les efforts des décideurs africains pour apporter des réponses pragmatiques aux défis de la santé dans les pays francophones en particulier et d'Afrique en général », a-t-il indiqué.

En effet, dira-t-il, l'analyse de la situation sanitaire actuelle révèle des problèmes et des défis pour lesquels le gouvernement ivoirien intensifie les interventions pour lever les goulots d'étranglements, et rendre performants les soins primaires et la qualité de services en vue de s'inscrire dans les perspectives des objectifs de développement durable (Odd).

« Afin d'essayer de donner des pistes de solutions, nous avions décidé d'initier Africa Hosto Forum qui est le 1er Forum africain des établissements de santé et de l'innovation. C'est un forum de débat horizontal, loin des préoccupations technico-médicales qui dominent les congrès de spécialistes, mais un forum tourné principalement vers les problématiques touchant directement les patients », a-t-il précisé. Ajoutant que cette vision « horizontale » des systèmes de santé africains a souvent manqué.

Pendant ces deux jours, les participants et autres visiteurs ont pris part à des panels, des rencontres B to B, des expositions, des séances de formation.