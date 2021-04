Cote d'Ivoire: Média - Le Synappci organise sa rentrée syndicale le 14 mai

Assainissement et contribution des conditions de vie et de travail dans le secteur des médias seront au cœur de la prochaine rentrée du Syndicat national des professionnels de la presse en Côte d'Ivoire (Synappci). Ladite rentrée aura lieu le 14 mai 2021, à Abidjan, autour du thème : « Média et précarité en Côte d'Ivoire : agir pour sortir de l'impasse ».

L'annonce a été faite par Guillaume Gbato, secrétaire général dudit syndicat, lors d'une conférence de presse organisée à cet effet, aux II-Plateaux (Cocody) le vendredi 23 avril 2021.

« Ce sera l'occasion pour faire connaître nos priorités de l'année 2021 et notre plan d'action pour essayer de contribuer à redonner un peu le sourire aux travailleurs et travailleuses des médias », a indiqué Guillaume Gbato. Ajoutant qu'en cette période de pandémie à Coronavirus, ces hommes et femmes traversent des moments difficiles. C'est pourquoi le thème de cette rencontre cadre avec l'actualité qui dépeint sur la vie des acteurs de la presse en Côte d'Ivoire.

Poursuivant, le conférencier a fait l'état des lieux du secteur de la presse écrite et du numérique en passant par l'audiovisuel. « Aujourd'hui, la situation est vraiment difficile, la presse écrite vit des moments les plus difficiles, la presse numérique, on n'en parle pas, c'est beaucoup plus des bénévoles que des travailleurs. La libéralisation de l'espace audiovisuel a été applaudie, mais il y a encore des difficultés sans oublier les radios de proximité. Au-delà, à Fraternité Matin, on a vu quelques mouvements d'humeur et il y a le groupe olympe, etc. », a-t-il déploré.

Pour lui, tout le monde doit parler d'une même voix, faire en sorte que les travailleurs ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la mauvaise gestion. Car les travailleurs des médias jouent un rôle essentiel dans la construction de la démocratie.