Congo-Kinshasa: Bassin du Congo - Deux millions d'euros au profit du transport fluvial

La secrétaire générale de la Commission internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), Enaw née Judith Efundem Agbor et l'ordonnateur national délégué du Fonds européen de développement (FED) en République démocratique du Congo (RDC), Alexis Thambwe Mwamba ont signé le 19 avril à Kinshasa, un contrat relatif au financement du Projet d'appui à la règlementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial en Afrique centrale.

Le projet qui s'inscrit dans le cadre du onzième FED integre le Programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale (Pagirn) dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration des infrastructures de transport fluvial de l'espace de la Cicos pour en faire un corridor de désenclavement et d'intégration de la sous-région.

Il s'agit pour la Cicos, d'appuyer ses Etats membres à travers des projets, pour qu'ils puissent faire face aux entraves à la navigation ainsi qu'à la pollution actuelle des voies d'eau dans les bassins du Congo et de l'Ogooué. La Cicos entend ainsi apporter, de concert avec les Etats membres, une réponse idoine aux problèmes de réglementation et de barrières non physiques. Ce projet permettra également d'adresser les questions de pollution et de renouvellement de la flotte, et de mettre en place des instruments règlementaires y afférents, en complément de ceux développés avec d'autres partenaires.

A noter que les résultats attendus du projet sont la mise en place des guichets uniques pilotes au niveau de trois ports en (RDC, République centrafricaine et République d'Angola) ; la construction des unités fluviales pilotes en bois (baleinières) selon les normes de sécurité ; l'opérationnalisation de l'Observatoire des barrières non physiques et du système commun de radiocommunication sur les voies d'eau intérieures des pays membres ; l'amélioration de la sécurité de la navigation dans les bassins du Congo et de l'Ogooué ; la mise en application des règlements communs de la Cicos en matière de transport par voies d'eau intérieures dans les Etats membres ; et enfin, l'élaboration et la mise en application des règlements communs relatifs à la gestion des déchets issus des unités fluviales et des plateformes portuaires dans les Etats membres de la Cicos.

Signalons que le coût du projet s'élève à deux millions (2.000.000) d'euros pour une période d'exécution de trois ans.