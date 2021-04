Congo-Brazzaville: Protection du consommateur - Des leaders de la société civile s'imprègnent des outils de l'enquête par sondage

Les membres du Réseau des associations des consommateurs (RAC) ont renforcé leurs capacités sur les outils et méthodes d'enquête par sondage, grâce à un programme financé par le Comité français pour la solidarité internationale(CFSI) et l'Agence française de développement.

L'atelier de formation des responsables des associations des consommateurs, qui s'est tenu du 23 au 24 avril à Brazzaville, a regroupé une vingtaine de participants venus de Pointe-Noire, d'Owando, département de la Cuvette, de Ouesso, département de la Sangha, et ceux de la capitale.

Les participants ont échangé principalement sur la technique d'enquête par sondage, un procédé jugé efficace en matière de collecte de données auprès des populations cibles. À défaut d'un recensement général, l'enquête par sondage permet d'accéder à des informations fiables, d'après l'un des formateurs, Marcel Mbaloula, consultant en statistique.

« C'est une opération statistique qui cible un échantillon au lieu de se préoccuper à interroger une population de référence un peu plus large. Ces associations des consommateurs ont besoin de ces outils pour mener leurs activités liées à la consommation », a-t-il insisté.

La rencontre des défenseurs des droits des consommateurs marque, en effet, le lancement du "Projet de renforcement de la structuration du réseau en vue de la protection des droits des consommateurs en République du Congo" pendant une durée de quatorze mois. Le projet est entièrement financé par le Programme concerté pluri-acteurs (PCPA-Congo), à hauteur de dix millions de francs CFA.

Il vise à renforcer les capacités des membres du RAC à la méthodologie de détermination d'un échantillon représentatif d'une enquête ; à les doter des capacités en matière de conception et d'administration des outils d'enquête ; à sensibiliser les membres du réseau à l'analyse des données et la publication des rapports ; à informer les participants au maniement des appareils de mesure Ph mètre et balance de précision, afin de leur permettre d'initier des enquêtes thématiques puis de mieux documenter leurs plaintes.

Outre le renforcement des capacités opérationnelles et techniques des membres du réseau sur la gestion d'une plateforme et la construction d'une voix collective, ledit projet prévoit d'équiper les bénéficiaires en appareils d'enquête et de les aider dans le plaidoyer qu'ils vont mener auprès du ministère du Commerce en vue de l'adoption des projets de loi sur la protection du consommateur et la régulation de la concurrence.

Pour le secrétaire exécutif du RAC, Mermans Babounga, une étape majeure vient d'être franchie avec le lancement des activités du projet. « La mise en œuvre du projet, en vigueur depuis septembre 2020, a connu un retard imputable à l'agenda politique du pays (... ) Cette rencontre nous offre une opportunité de remonter méthodiquement les plaintes des consommateurs émanant des abus et du non-respect des droits du consommateur par les professionnels publics ou privés producteurs des biens et services », a-t-il assuré.

Le réseau des associations des consommateurs peut, pour cela, compter sur le soutien permanent du PCPA-Congo, réitéré par sa coordinatrice Olga Kabanabandza. « Le réseau fait partie des quinze associations bénéficiaires du programme qui est entré dans sa dernière phase, dite d'envol. Le but est de permettre à chaque acteur de s'autonomiser, de se professionnaliser, de tirer profit des acquis du programme, de vivre des valeurs qu'il a développées et de contribuer au quotidien au dialogue avec les pouvoirs publics », a laissé entendre la coordonatrice.

En dehors de Brazzaville et Pointe-Noire, le programme financé par le CFSI et l'Agence française de développement est présent dans les départements de la Bouenza, de la Cuvette, du Niari, des Plateaux et de la Sangha.