Congo-Kinshasa: Obsèques de Deby - Félix Tshisekedi salue la mémoire d'un vaillant combattant

Simplement émouvant et poignant. Encore que les mots ne sont pas assez forts pour exprimer l'atmosphère empreinte de dévotion, de compassion et de peine ayant caractérisé, le 23 avril, les obsèques du maréchal Idriss Deby Itno, le président de la République du Tchad, décédé mardi des suites de blessures subies au front au cours d'un affrontement armé contre des rebelles au centre ouest du pays.

Le vibrant hommage que lui a été rendu à la Place de la nation, en pleine capitale Ndjamena, en présence d'une douzaine de chefs d'Etats dont le président de la RDC et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que des représentants d'institutions internationales, était bien à la hauteur de la stature de l'illustre disparu.

Dans son oraison funèbre, le président Félix-Antoine Tshisekedi a salué le « vaillant combattant » qu'aura été le maréchal du Tchad « pour son pays et l'Afrique pour laquelle il s'est considérablement investi ». L'Afrique, a-t-il dit, a eu en la personne du président Idriss Déby, un digne fils défenseur de ses intérêts et de son besoin impérieux de pacification et de stabilité. Le chairman de l'Union africaine a, sur le même ton, loué l'engagement dont avait fait montre, durant son règne, son homologue tchadien contre le terrorisme en Afrique et particulièrement dans le Sahel.

S'adressant au peuple tchadien, Félix Tshisekedi a tiré la sonnette d'alarme pour que le décès brutal du maréchal Idriss Deby ne puisse annihiler les efforts réalisés jusqu'à ce jour dans le renforcement de l'unité et de la stabilité. Bien au contraire, cette triste circonstance, a-t-il déclaré, « devrait en réalité servir, en mémoire de l'illustre disparu, de catalyseur pour une véritable union du peuple tchadien dans sa plus grande diversité ». Et d'ajouter : « Il va sans dire que tout enlisement de la situation sécuritaire du Tchad constituerait une menace à l'intégrité territoriale du pays ainsi qu'à la stabilité de la sous-région ».

Pour Félix-Antoine Tshisekedi, le sacrifice consenti par l'illustre disparu devra concourir à cimenter l'unité et l'attachement des tchadiens aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de leur très cher pays. Les présidents Emmanuel Macron, Faure Gnassingbe, Alpha Condé, ou encore Faustin-Archange Touadéra étaient ainsi présents Place de la nation pour rendre hommage au maréchal. En revanche, Paul Biya et Ali Bongo Ondimba se sont fait représenter, respectivement par leur ministre délégué à la Défense, Joseph Beti Assomo, et par la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda