Afrique: Biennale africaine de la photographie - Les candidatures sont en cours

La date limite de soumission des dossiers à la treizième édition de la Biennale africaine de la photographie « Les rencontres de Bamako » est fixée au 31 mai.

En dépit des défis globaux liés à la pandémie de coronavirus dans le monde, les "Rencontres de Bamako" poursuivent leur engagement en faveur de la création photographique et vidéographique africaine contemporaine. L'appel à candidatures à cette grand-messe de la photo est ouvert aux artistes internationaux et particulièrement d'Afrique. Photographes et vidéastes amateurs et professionnels, seuls ou en groupe, sans limite d'âge, de genre ni de nationalité.

Conscient des restrictions de voyage dans plusieurs pays qui demeurent en constante évolution, le comité d'organisation accueille les candidatures dans différents formats, mais uniquement en ligne sur la plateforme web de l'événement. Par ailleurs, dit-il, « Nous travaillerons avec les artistes invités pour faciliter leur voyage et/ou la présentation de leur travail à distance. Leurs billets d'avion, frais de visa et tests PCR ainsi que leur hébergement sont pris en charge par l'organisation de la Biennale ».

Dans une perspective de candidature, chaque dossier à soumettre devra se composer de plusieurs éléments, entre autres : le formulaire de candidature dûment rempli ; le curriculum vitae détaillé ; le portfolio du candidat avec sa biographie ; le portrait de l'artiste et une photo d'identité en haute résolution ; la copie scannée du passeport en cours de validité jusqu'en 2022 ; cinq images haute définition (300 dpi pour 30x50 cm) d'œuvres récentes, propriété de l'artiste, avec leur fiche technique comportant le nom de l'artiste, le titre, la date de création, le support, les dimensions, la valeur de l'œuvre et de l'assurance, les adresses des lieux d'origine et de livraison... Dans le cas d'une installation spécifique, chaque artiste doit inclure des images permettant de visualiser ou d'imaginer le projet proposé.

Ainsi, au terme des inscriptions, les projets soumis seront évalués sur la base de leur qualité et de leur pertinence artistique. Uniquement vingt-cinq artistes seront sélectionnés et connus en juin prochain. Ces participants seront invités à prendre part aux journées professionnelles, qui ont lieu durant la première semaine de la Biennale, période au cours de laquelle ont lieu de nombreuses rencontres et discussions.

Notons que pour sa treizième édition qui se tiendra du 20 novembre 2021 au 20 janvier 2022 à Bamako, au Mali, la Biennale africaine de la photographie invite les artistes à réfléchir sur les processus de devenir, de multiplicité, d'identités empilées et fragmentées, de compréhension vibrante de l'héritage et du patrimoine, de narration et de(s) différence(s).