Angola: Le chiffre d'affaires Chine-Angola atteint 3 milliards USD en deux mois

Luanda — Le volume d'affaires bilatérales entre la Chine et l'Angola a atteint 3 milliards de dollars au cours des deux premiers mois de cette année, en tant que reflet continu des excellentes relations bilatérales dans divers domaines, a informé l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de ce pays asiatique accrédité en Angola, Gong Tao.

S'exprimant jeudi à Luanda, le diplomate a souligné qu'au cours de la même période, l'investissement direct chinois dans cet État d'Afrique australe s'est fixé à 60 millions de dollars, les nouveaux investissements représentant le renforcement des échanges et de la coopération économique Chine-Angola.

Sans présenter de données comparatives sur le volume d'affaires et d'investissements chinois réalisés en Angola à la même période de l'an dernier, il a également considéré les nouvelles relations économiques comme le début d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales entre les deux pays, après la première vague de la Pandémie du Covid-19 en Angola et en Chine.

«Après le baptême de la coopération antiépidémique, le partenariat stratégique Chine-Angola est devenu plus solide et plus stable, entrant dans un nouveau niveau de développement. La Chine est prête à travailler avec l'Angola pour partager des opportunités, rechercher un développement commun et connecter efficacement les plans de développement économique », a-t-il souligné.

Dans son intervention, lors de l'investiture des nouveaux organes sociaux de la Chambre de commerce Angola-Chine (CAC), Gong Tao a déclaré que la réalisation de ce défi nécessite, sérieusement, le consensus entre les chefs d'État des deux pays, qui ont exprimé cette volonté en 2020, et la création d'un bon environnement de partenariat économique.

"L'Angola et la Chine doivent travailler ensemble pour accélérer la reprise de la production dans le cadre de la prévention et du contrôle du Covid-19, ainsi que pour promouvoir activement le développement de la coopération économique et commerciale sino-angolaise dans l'ère post-pandémique", a-t-il affirmé.

Selon l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, les entreprises sont des acteurs de la coopération économique et commerciale entre les deux peuples Chine-Angola, et la Chambre de commerce Angola-Chine rassemble les entreprises importantes des deux pays, qui se sont engagées à promouvoir la coopération économique et commerciale.

Cependant, il a souhaité que la nouvelle direction de la Chambre, sous la direction de Luís Cupenala, prospère et contribue aux relations bilatérales dans ces domaines, en veillant à ce que «l'ambassade de Chine en Angola maintienne, comme toujours, une coopération étroite avec la CAC et écrive ensemble un nouveau chapitre dans la relation bilatérale.

À l'occasion, l'ambassadeur a informé que l'économie chinoise offrira des opportunités pour le développement des pays africains, y compris l'Angola, en tenant compte du fait qu'elle a obtenu des résultats stratégiques importants dans la prévention et le contrôle du Covid-19 et qu'elle était la seule économie principale qui a enregistré une croissance.

Au premier trimestre de cette année, le PIB de la Chine a augmenté de 18,3% par rapport à l'année précédente et de 10,3% par rapport au premier trimestre de 2019.

Avec ces résultats, a-t-il assuré, la Chine persistera dans un développement axé sur l'innovation et mettra en œuvre une ouverture de haut niveau sur le monde extérieur, ouvrant de nouvelles perspectives pour une coopération «gagnant-gagnant».

Dans l'entre-temps, il a annoncé qu'en novembre de cette année, la deuxième édition de l'Exposition commerciale économique Chine-Afrique et la quatrième édition de l'Exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai se tiendront à Changsha, dans ce pays asiatique.

C'est pourquoi il invite les entreprises angolaises à participer activement, en tirant parti de ces plates-formes et en recherchant davantage d'opportunités de commerce et d'investissement et en augmentant les exportations vers la Chine, car lors des expositions précédentes, l'Angola a présenté des produits de haute qualité, tels que des

Le diplomate asiatique suggère également de renforcer la coopération, dans le cadre du Forum de coopération Chine-Afrique.

«Cet événement est un mécanisme important de coopération pratique et de dialogue collectif entre la Chine et l'Afrique. A cet égard, je voudrais profiter de cette occasion pour vous annoncer que le nouveau Forum Chine-Afrique est prévu pour le second semestre de cette année, au Sénégal », a souligné l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire Gong Tao.