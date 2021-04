Egypte: Liverpool - L'impressionnant record de Mohamed Salah

Mohamed Salah entre encore plus dans l'histoire. L'attaquant égyptien des Reds est devenu ce samedi 24 avril 2021, le premier joueur de Liverpool à inscrire au moins 20 buts en trois saisons consécutives en Premier League.

C'est une performance unique que vient de réaliser Mohamed Salah. Le joueur a été l'unique buteur de Liverpool ce samedi lors du match nul (1-1) face à Newcastle. Un but (le 20e en 32 matchs) qui propulse l'Égyptien dans le livre des records.

Mohamed Salah devient le premier joueur de Liverpool à marquer au moins 20 buts dans trois saisons de Premier League différentes.

2017/18 | 3⃣2⃣

2018/19 | 2⃣2⃣

2019/20 | 1⃣9⃣

2020/21 | 2⃣0⃣*⃣@MoSalah is the first player in our history to score 20+ in three @premierleague seasons 👏⚽️ pic.twitter.com/GkvZUCW0pi

- Liverpool FC (@LFC) April 24, 2021

Avant lui, personne ne l'avait réalisé. Les précédentes légendes du club n'ont réussi que sur deux saisons. Robbie Fowler l'a fait à deux reprises (1994/95 puis 1995/96) et Luis Suarez lors de la saison 2012/13 et 2013/14.