Ile Maurice: Ouverture des frontières - Revaloriser l'image de Maurice sur le marché indien

Promouvoir Maurice comme «The place to be» pour les voyageurs indiens est l'ambition de la MTPA. Pour ce faire, un consultant est recherché sur place en Inde. Il aura pour mission de vanter toutes les qualités du pays pour que le peuple indien, très gravement touché par la pandémie de Covid-19, se bouscule aux portes de nos frontières encore fragiles.

Après le Tourism Branding Project pour revoir et consolider l'image de Maurice sur 10 ans, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) lance une opération de séduction en Inde, cela bien que la Grande péninsule fait face actuellement à «un triple variant» et enregistre des records de contaminations, à savoir 16,3 millions de cas recensés et 187 000 décès.

De ce fait, à partir de juillet, l'Office du tourisme veut s'offrir les services d'un consultant en relations publiques en Inde pour redynamiser le marché au moment de la réouverture progressive de nos frontières en août. La MTPA mise sur une image de Maurice forte et revitalisée tout en conservant ses attributs fondamentaux. Le marché indien est le sixième plus important de Maurice. En effet, selon Statistics Mauritius, 75 673 touristes indiens ont visité notre île en 2019 et 12 781 en 2020, avant la première vague de la pandémie de Covid-19. En 2021, seuls 335 touristes indiens ont foulé le sol mauricien.

Pourquoi le marché indien est-il si important pour Maurice ? Tout d'abord, l'île fait figure de destination idéale pour les lunes de miel, offrant un service de haute qualité. Au regard d'autres destinations balnéaires, elle est également une destination familiale qui propose de multiples activités variées. Selon la MTPA, le voyageur indien considère Maurice comme l'une des destinations touristiques les plus ambitieuses au monde, en particulier en raison de sa forte diaspora culturelle induite par le cinéma et de sa forte réputation en matière de style de vie au fil des ans. Pour l'Office du tourisme, Maurice a tous les atouts pour séduire et satisfaire le voyageur indien. Cela se traduit par son patrimoine culturel, une gastronomie riche, l'exemption de visa, ses plages de sable blanc, un éventail d'activités nautiques et terrestres, entre autres.

L'île est également une destination de choix pour les conférences, expositions et les Big Fat Indian Weddings pour la clientèle haut de gamme. Le consultant recherché devra s'assurer que Maurice ait une forte présence et soit dans les «starting blocks» avant l'ouverture des frontières. Le consultant aura pour mission de renforcer le positionnement de Maurice sur les segments premium et haut de gamme, développer le concept au-delà des plages, promouvoir le pays comme une destination rassurante offrant une variété et une diversité d'expériences, accentuer les attributs du luxe à travers les arts, la littérature, la mode, le théâtre, le cinéma, les sports, soutenir les activités conjointes avec le commerce qui augmenteraient les ventes directes.

Cela dès la reprise dès l'ouverture des frontières. Toutefois de nombreux défis sont à relever, à savoir, faire face aux modèles de voyage imprévisibles en raison de l'incertitude, aborder les périodes de basse saison, développer de nouveaux marchés niches, le tourisme médical, le tourisme vert, le sport, et les longs séjours, entre autres. L'autre défi de taille sera de concurrencer les tarifs pratiqués par les destinations telles que les Maldives, les Seychelles et la Thaïlande. À noter que le contrat de ce futur consultant sera pour une période initiale d'un an avec possibilité de renouvellement annuel, étalé sur trois ans.