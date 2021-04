Cote d'Ivoire: Programme Young leader de la French-African Foundation - Le comité de sélection dévoilé

Le comité de sélection constitué par la French-African Foundation (Faf) pour son concours phare, Young Leaders, est dévoilé depuis le 20 avril 2021. Mis en place le 5 avril 2021, ce comité rassemble 28 personnalités du monde politique, économique en passant par des acteurs de la formation et des membres du monde des médias. Les membres de l'équipe sont originaires aussi bien de la France que de l'Afrique.

Une composition plus grande et d'environnement différent voulus par Alexandre Coster, co-fondateur et co-président de la Faf. « Cela marque également notre volonté de rapprocher les générations de décideurs d'aujourd'hui et de demain pour accompagner l'émergence de cette relève créative, ambitieuse et prête à s'engager pour construire ensemble le monde de demain ».

Les membres du comité ont jusqu'au 10 mai pour sélectionner les 100 talents les plus prometteurs de la scène économique, universitaire, politique, etc. Ceux-ci auront l'opportunité de participer à des séminaires en France et en Afrique afin de développer leur leadership, échanger avec des hauts dirigeants du secteur public et du secteur privé et bien d'autres.

Mise sur pied en février 2019, la French-African Foundation a pour mission d'identifier, de rassembler et de valoriser les talents les plus prometteurs sur la scène économique, politique, universitaire, sociale et culturelle franco-africaine, et de soutenir le potentiel de leadership et de management de cette nouvelle génération, faut-il indiquer.