Cote d'Ivoire: Taekwondo - Le linge sale lavé en famille

Me Odilon N'Guessan, le patron du Crystal dragon taekwondo club de Koumassi, a été reçu, mercredi, par le président Bamba Cheick Daniel et quelques membres de son bureau, au nouveau siège de la fédération, à Abidjan.

Le maître de salle a été aperçu dans une vidéo le 13 avril, tenant des propos virulents à l'encontre de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) et son président, Bamba Cheick Daniel. Son attitude lui a valu des représailles au sein de la Ligue communale de Koumassi, le taekwondo étant une communauté régie par des règles de bonne conduite.

Finalement, le dialogue direct entre le père du taekwondo moderne en Côte d'Ivoire et le maître de salle mécontent, a mis fin à la brouille. Au sortir de la rencontre qui faisait suite à une médiation de la Confédération des présidents de fédération, Me Odilon N'Guessan a fait une déclaration où il fait d'abord, cette précision : « Notre message lancé à travers cette vidéo était un cri du cœur face à ce que nous considérons comme un mépris total, un refus de tout dialogue avec nous. Nous ne sommes donc pas dans une posture de défiance pour créer la chienlit au sein de notre chère fédération et détruire notre Taekwondo ».

Ensuite, il a dit qu'il s'aligne sur les résolutions de l'assemblée générale du 19 janvier. « Nous respectons donc le principe de ce report très pertinent en demandant au président Bamba Cheick Daniel et à son Comité directeur de gérer les affaires courantes jusqu'à l'Ag élective », a poursuivi Odilon N'Guessan qui était accompagné de deux autres maîtres de salle, Me Cissé Ibrahima, président de Maturité Taekwondo club et Me Ahua Aman du club Saint François Xavier.

Pour justifier leur revirement, les trois maîtres de salle ont évoqué des arguments comme la finalisation de nombreux textes réglementaires concernant les organes d'administration et de gestion du centre Alassane Ouattara, le rapport de ce centre avec la fédération. Ils veulent également laisser le temps au bureau sortant d'installer la fédération dans ses nouveaux locaux, avec un équipement adapté. Il y a surtout la conception et la mise en œuvre de la préparation des Taekwondo-in qualifiés et leur participation aux Jeux olympiques de Tokyo qui ont fait plier le bouillant maître de salle de Koumassi et ses camarades. Des questions qui avaient pourtant été soulevées et débattues par l'assemblée générale du 19 janvier, en leur présence.

La répétition étant pédagogique, le bureau sortant est largement revenu sur l'assemblée générale et les différentes missions d'explication qui ont suivi. Le président Bamba Cheick qui n'a aucun intérêt à tripatouiller les textes, puisque pas candidat à sa succession, leur a communiqué une nouvelle fois, la période communiquée à la fédération mondiale pour l'organisation de l'élection du nouveau président. Il s'agit de l'intervalle du 4 septembre au 30 octobre 2021.

Soucieux de la cohésion au sein de la famille du taekwondo, Bamba Cheick est allé plus loin en révélant que tout se déroulera en présence de représentants du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie sportive au sein de l'organe chargé de l'organisation de ces élections. Il leur a également donné l'information sur la supervision du processus électoral par la World Taekwondo.

A noter que les deux parties ont décidé de garder le contact et de poursuivre le dialogue sur les nouvelles tarifications et les autres points de revendication. Une commission de réflexion devrait être constituée pour faire des propositions au futur président de la fédération.