Mauritanie: Discussion autour de l'occupation illégale des places publiques de la commune du Ksar

Nouakchott — Le maire du Ksar, M. Mohamed Salek Ould Oumar a présidé samedi une réunion de sensibilisation consacrée aux efforts déployés par la municipalité pour mettre fin, en particulier, au phénomène d'occupation illégale des rues, des places publiques, des lots de terrain non sans condtuctions par des toliers, des peintres et autres travailleurs dont les activités nuisent à la santé des citoyens..

La réunion à laquelle ont participé les autorités administratives et sécuritaires de la moughataa, les conseillers municipaux, des acteurs de la société civile et des représentants des populations, des mécaniciens et des propriétaires de salles, a discuté les différents points de vue et propositions pouvant assurer, en même temps, la poursuite des activités industrielles et commerciales et la préservation des milieux et de l'environnement de la moughataa.

Dans son intervention, le maire a indiqué que la municipalité organisera avec la collaboration de particuliers, une vaste campagne pour débarrasser les places publiques des épaves et arrêter les activités non autorisées dans les espaces publiques .

De leur côté, les intervenants ont insisté sur l'importance de cette campagne, appelant à la collaboration entre la commune, les populations de la moughataa, les acteurs et les particuliers pour rendre le quartier du Ksar propre.