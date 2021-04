Algérie: Sonelgaz met en place un plan pour un été sans coupures d'électricité

Alger — La Société nationale de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a mis en place un plan spécial pour couvrir la demande en électricité en été prochain et ce pour éviter les coupures durant cette saison qui enregistre généralement des niveaux de consommation records, a indiqué dimanche le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Intervenant sur les ondes de la Chaîne 1 de la radio algérienne, M. Arkab a précisé que Sonelgaz s'employait à répondre, confortablement, à la demande en fournissant un stock important de la production électrique, suffisant pour satisfaire tout pic de consommation électrique durant le mois de Ramadan et en été prochain, relevant par ailleurs que le grand nombre de projets réalisés par le groupe par rapport aux revenus la met en difficulté financière.

Il a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité de maîtriser la courbe ascendante de la consommation domestique du gaz, à travers la mise en place de plusieurs programmes de diversification des sources d'énergie et de rationalisation de sa consommation.

En ce qui concerne les projets de raccordement des zones d'ombre à l'électricité et au gaz, le ministre a fait état du raccordement de 25.653 foyers à l'électricité et de 11.623 foyers au gaz, tandis que l'opération se poursuit pour le raccordement prochain de 1.753 zones à l'électricité et 1.655 autres au gaz.