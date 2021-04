Algérie: Paludisme - Nécessaire maintien d'une stratégie de veille efficace

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a mis l'accent, dimanche à Alger, sur la nécessité de «maintenir la mise en œuvre d'une stratégie de veille efficace ».

M. Benbouzid a indiqué à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du paludisme, le 25 avril de chaque année, que la nécessité de «maintenir la mise en œuvre d'une stratégie de veille efficace, permet de prendre en charge tous les cas de paludisme importés de manière immédiate dans le cadre des objectifs du plan national de prévention de la réintroduction de la maladie 2019-2021».

Le ministre de la Santé a indiqué, à l'occasion, que la lutte contre la malaria était et demeurera parmi les priorités de la politique sanitaire nationale.

Ainsi, poursuit-il, «un grand progrès a été réalisé dans la lutte contre cette maladie, couronné par l'octroi en mai 2019 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'Algérie, d'un certificat d'élimination du paludisme, après 5 années consécutives de non-enregistrement de cas autochtones».

Pour M. Benbouzid, l'obtention du certificat de l'OMS d'élimination de cette pathologie se veut «un atout supplémentaire en vue de renforcer les interventions de surveillance et de prévention en synergie avec les services de gestion et de fourniture de prestations sanitaires à tous les niveaux de la hiérarchie sanitaire.

Ceci passe à travers la mise en œuvre du Plan national de prévention de la réintroduction de la maladie 2019-2021, qui vise essentiellement à «maintenir l'Algérie exempte de la malaria».

La célébration de cette journée placée cette année sous le slogan de l'OMS, «éradiquer la malaria, je m'y engage» et sous le slogan national «L'Algérie certifiée exempte du paludisme, préservons cet exploit», vise à sensibiliser et rappeler l'importance de la surveillance et de la vigilance, notamment dans le contexte actuel de l'épidémie de la Covid-19 qui ne doit pas, a-t-il estimé, « impacter le progrès accompli par l'Algérie en la matière».

Après avoir salué les mesures mises en œuvre avec un grand engagement par tous les partenaires lors de la pandémie de Covid-19, en vue d'une bonne prise en charge des cas, M. Benbouzid a loué les efforts consentis par tous les professionnels de la santé impliqués dans la lutte contre le paludisme, les secteurs partenaires et la société civile pour leur engagement qui a permis à l'Algérie d'endiguer la propagation de cette maladie au niveau local.

A ce titre, il a appelé tous les professionnels du secteur chargés de la lutte antipaludique à rester "vigilants et à fournir davantage d'efforts afin d'éviter la résurgence de la maladie, notamment par un diagnostic précoce et un traitement radical".

Par la même occasion, le ministre a rappelé qu'en 2020, plus de 2000 cas de paludisme (2.726) ont été importés, selon les données du Laboratoire national de référence du paludisme, le qualifiant de "chiffre record", alors que la moyenne dans les cinq dernières années était seulement de 700 cas, estimant par ailleurs que cette augmentation des cas constitue "une menace récurrente avec la possibilité de leur réémergence", notamment en raison des conditions climatiques et environnementales dans le Sud du pays.

Il a en outre appelé à faire montre d'une grande vigilance, à travers le renforcement des mesures de prévention, le contrôle épidémiologique et entomologique, la préparation et la riposte immédiate et efficace.

D'autre part, M. Benbouzid a estimé que les efforts visant à réduire la charge de morbidité et à éliminer le paludisme sont intrinsèquement liés à la plupart des objectifs du développement durable (ODD), notamment l'ODD3 qui vise à "permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge". Les ODD s'engagent, selon le même responsable, à "enrayer le SIDA, la tuberculose, le paludisme, l'hépatite et d'autres maladies à transmission hydrique et infectieuses d'ici 2030".