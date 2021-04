Tunisie: Stylée avec un jogging

Un joli sac à main, une belle paire de chaussures et un ensemble de jogging super à la mode et vous êtes au top ! stylée et à la pointe de la mode...

Depuis le fléau de la Covid-19, et les périodes de confinement à répétition, nous avons tous adopté le « casual look », le style décontracté. Nombreux ont troqué leurs jeans et pantalons pour des « joggers », le survêtement sport. Cette tendance a connu le jour dans les années 2000 avec la star Paris Hilton, et son fameux jogging rose Barbie. Et des années plus tard avec les sœurs Kardashian.

La tendance du jogger actuelle est mixée avec l'over-size qu'on voit partout chez les plus grandes enseignes et marques de sportswear comme Balenciaga, Prada, Nike, etc. On nous propose des joggers très baggy, mais cintrés à la taille pour affiner la silhouette et garder une forme sexy et féminine, avec une coupe large comme les pantalons pattes d'éléphant, ou resserrés autour des chevilles.

De nombreuses marques proposent plusieurs styles, formes et couleurs. On est assez loin du jogger classique gris ou noir, désormais on trouve toutes les couleurs, des plus basiques au plus flashy mais aussi les pastel qui sont très tendance cette année.

Les couleurs pastel sont très tendance

Il y a plusieurs façons pour adopter cette tendance sans paraître négligé. Pour un look très casual, un hoodie, un haut simple ou un t-shirt rentré dans le jogging fera l'affaire, avec des baskets. Pour un look sexy, on optera pour un crop top, un haut à bretelles, ou un haut bandeau et des talons.

Les manteaux en laine ou en cachemire, les trench-coats vont très bien avec les joggers car on casse le côté très sophistiqué et classique que ces manteaux ont. Sinon la combinaison la plus en vue et la plus remarquable est celle du jogger avec le perfecto en cuir, et pour les temps plus frais, l'indémodable veste en jean.

Le choix des chaussures et des accessoires est aussi très important. On peut associer un jogger avec des boots du style Doc Martens, des baskets classiques. Tout comme on peut oser les chaussures à talons et même les escarpins.

Le jogger se porte en toute saison, en hiver comme en été, il faudra juste bien choisir sa matière. On en trouve en molleton, en coton, en velours, etc. On peut jouer avec plusieurs matières et combiner plusieurs styles aussi.

Le sportswear est, certes, tendance, confortable et pour tout âge, il faut néanmoins faire attention à ne pas tomber dans l'allure négligée. Un make-up, naturel ou chargé, des tresses, une queue de cheval, un chignon décoiffé ou même les cheveux lâches ajouteront une touche à votre tenue.

Les accessoires sont aussi très importants. Si le retour du jogger s'est fait avec les sacs style banane, il est désormais faisable et très tendance de porter les petits sacs avec des chaînes en doré, ou les sacs à main baguettes des années 2000 qui sont très à la mode en ce moment.

A vous de choisir la couleur de votre jogging, à bien la marier et la mixer avec les bons accessoires, chaussures et sac et le tour est joué ! Vous êtes stylée et vous seriez la plus belle des fashionista !