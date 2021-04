Tunisie: Mélange de styles - Et si on arrêtait d'être parfait ?

Depuis quelques années, la définition du luxe a radicalement changé. Les designers et les décorateurs invitent de plus en plus les gens à dépasser l'ostentation et l'extravagance pour faire de la place à la technique du «mix and match». Ainsi, la sobriété et la subtilité d'une décoration ne dépendent plus de l'harmonie de couleurs ni des assortiments de meubles. Un mélange de styles permet de personnaliser son intérieur, de le rendre unique et plus expressif.

Parce que la décoration n'est qu'une question d'imagination, le «mix and match » s'est imposé comme la technique déco à la pointe de la mode. Son leitmotiv : mélanger absolument tout. Les styles, les matières, les couleurs, les imprimés et les formes s'allient pour former l'ensemble que nous ressemble. L'idéal est d'apporter une vraie personnalité aux intérieurs.

«Confort déco»

«Les intérieurs, où il n'y a pas de style bien défini, offrent une décoration qui mélange les tendances d'aujourd'hui : nordique, indus, vintage, bohème... On mixe les genres décoratifs selon ses goûts pour créer un intérieur à son image», assure Sofiène, un jeune décorateur qui vient, tout juste, de décrocher un Bachelor styliste d'intérieur dans une école de design à Paris. Ce décorateur confirme que le concept «comfort déco», débarqué des Etats-Unis, est la tendance qui veut nous apporter du réconfort. «On oublie les diktats des magazines et on s'approprie son chez soi avec son petit bazar, quitte à tendre vers le kitsch», rassure-t-il. Mais au fond, est-ce vraiment grave ? Sofiène atteste que non ! «Bien au contraire, avec la tendance «comfort déco», on se papouille, on se cocoone, on se repose, on se ressource et on partage l'essence : le lâcher-prise. Bref, cette tendance décomplexe et déculpabilise. Et ça tombe bien, on en a grand besoin !».

Pour ce jeune décorateur, fini la pression de l'intérieur parfait, rangé, propret. On laisse tomber la perfection véhiculée par les magazines et les influenceurs, et on se laisse séduire par la joyeuseté du bazar organisé et du «mix and match». Ce style privilégie les opposés qui se réconcilient par juxtaposition et apposition. Ainsi, «les lignes épurées et métalliques jouent avec des matières naturelles, douces au toucher, comme le lin ou le coton. Des bibelots anciens flirtent avec une mise en scène moderne. Nous conseillons à nos clients d'alterner aussi coins cosy pour lire, se reposer ou profiter d'un rayon de soleil, avec des coins plus organisés, comme la cuisine ou l'entrée», certifie Sofiène.

Crise sanitaire oblige !

On pourrait voir dans la tendance «comfort déco» un effet d'opportunisme. N'avons-nous pas besoin de nous réfugier quelque part en cette période incertaine ? Et nos intérieurs ne sont-ils pas notre ultime bastion de repli ? «Le créneau du bien-être en décoration est déjà bien occupé : on connaissait déjà le hygge, l'art de vivre culte à la danoise, qui prône le douillet et le cocooning, et ses déclinaisons finlandaise (le Sisu), suédoise (le Lagom) et japonaise (ikigaï). Avait-on besoin d'un nouveau concept ?» Pour Sofiène, c'est un grand oui. Il voit dans le style «comfort déco» une transgression, celle d'un «contre-pouvoir» aux concepts du bien, du beau, du parfait classique. «Nos clients y adhèrent très facilement».

Eh oui, le mélange est possible ! Sofiène nous présente quelques exemples, «les tapis berbères ont la faculté de s'adapter à toutes les décorations car ils savent se faire discrets. Il suffit de choisir le bon pour votre décoration d'intérieur. Un plus coloré si l'ensemble de votre décoration est plutôt sobre, mais on favorisera un tapis blanc écru dans une décoration assez chargée. Même dans une déco aux matériaux bruts et aux couleurs foncées, le tapis berbère sait se faire une place, et cela permet parfois d'adoucir l'ensemble de la décoration», note le jeune décorateur.

Ce même tapis berbère peut aussi être mélangé à une décoration industrielle. Et pour bien réussir le mélange, il faut savoir allier chaque élément. «Le tapis viendra facilement adoucir l'ensemble grâce à sa couleur plutôt claire. Il gardera cependant le contraste avec ce style de déco assez brute grâce aux motifs. Pour apporter une touche de couleur à une décoration industrielle, vous pouvez choisir un tapis berbère coloré», souligne le jeune décorateur.

Des règles à respecter

Toutefois, pour réussir ce mixage de styles, il y a certaines règles à respecter. «La règle 80/20 est une règle de ratio et c'est une règle parfaite pour commencer. Cela signifie que vous devez choisir un thème principal et un autre secondaire. C'est-à-dire que le style principal sera représenté dans 80% de l'espace, et les 20% restants seront réservés à l'autre style. Je suggère à mes clients de commencer par regarder le style des meubles et des pièces décoratives qui sont, les plus imposants dans la salle et de leur donner la part de 80%. Je m'explique, si le style de décoration intérieure correspond à un style confortable-moderne-traditionnelle, la majorité de mes éléments déco sont donc de style traditionnel. Et pour compléter la décoration, je dois chercher des éléments modernes. Ce sont ceux qui vont principalement attirer l'œil», affirme Sofiène. Pour lui, le meilleur moyen de lier des éléments différents est de trouver quelque chose qu'ils ont en commun afin de les regrouper. «Les choses n'ont pas besoin de correspondre, elles doivent juste aller et elles peuvent aller ensemble de différentes manières», témoigne le jeune décorateur.