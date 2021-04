Tunisie: EST - Avec le même allant !

Les duels entre l'Espérance et le CSS ont, de tout temps, régalé les spectateurs. Leur jeu ouvert et le fait qu'ils soient les deux seuls représentants encore en lice dans les compétitions africaines renforcent nos attentes. L'EST est à quelques pas de son 31e titre.

L'Espérance Sportive de Tunis est le virtuel champion de l'édition actuelle (2020-2021) grâce à sa nette avance de neuf points (et un match en moins) par rapport à son dauphin l'ESS.

Ses cinq matches restants dans la Ligue 1 ne réservent, normalement, aucun «coup de théâtre» susceptible de le priver de son cinquième titre d'affilée et le trente et unième de son histoire.

Cet après-midi, il y aura quand même un écueil que les «Sang et Or» sont déterminés à franchir sans y laisser des plumes : le CSS à Radès. Un classico très prometteur en ce qui concerne l'enthousiasme et la rage de vaincre des deux protagonistes. Surtout avec le moral au beau fixe du CSS qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAF. Les «Noir et Blanc» veulent réussir un grand coup face à l'Espérance afin d'adresser un message fort à leurs rivaux africains.

De son côté, l'Espérance compte prendre sa revanche sur le CSS qui l'a battue à l'aller à Sfax (2-0). Ces éléments seront suffisants pour promettre un plateau alléchant dans ce mois de carême.

El Houni et Meziane en ballottage

Du côté du Parc B, tout le monde accorde de l'importance à ce nouveau duel avec le CSS, et personne ne souhaite que l'Espérance trébuche une nouvelle fois devant le deuxième représentant du football tunisien sur la scène africaine.

Les conditions sont favorables pour les protégés de Mouine Chaâbani afin d'atteindre leur objectif aux dépens du CSS.

Il y a d'abord le fait que l'Espérance a eu droit à une semaine de répit après son dernier match face à la JSK joué dimanche dernier. Ce qui est devenu très rare depuis belle lurette.

De plus, Mouîne Chaâbani aura la possibilité d'utiliser tout son effectif des grands jours après la récupération de l'Algérien Elyès Chetti.

Ce dernier, absent durant les trois dernières semaines à cause d'une blessure musculaire, s'est entraîné avec le groupe et il va reprendre sa place sur le flanc gauche de la défense.

Ghaïlane Chaâlali, Hamdi Nagguez et tous ceux qui ont sauté un match ou deux seront à la disposition du timonier «sang et or» tout à l'heure.

Seul Hamdou El-Houni, qui souffre d'une légère blessure pourrait, ne pas être de la partie. Pour pallier son éventuelle absence, Chaâbani comptera sur les services de l'autre Algérien : Abderrahmen Meziane qui n'attend qu'un tel challenge pour briller. D'ailleurs, ce joueur qui a toutes les qualités d'un grand ailier de débordement, en particulier la vélocité, semble être frappé par la poisse car il n'arrive toujours pas à convaincre vraiment. Peut-être que cette opportunité lui sera favorable.

Par ailleurs, on continuera à s'interroger que le sort de Farouk Ben Mustapha qui, encore une fois, sera mis sur le banc des remplaçants, notamment avec le net regain de forme affiché par Moez Ben Chérifia.

Ainsi, la formation probable serait la suivante : Ben Cherifia, Nagguez, Chetti, Yaâcoubi, Badrane, Ben Romdhane, Benguith, Badri, Meziane, Abdel Basset et Khénissi.