Cameroun: Commerce de fruits - Yaoundé à un nouveau marché

L'espace commercial situé non loin du Parcours Vita a été inauguré le 26 décembre dernier par le maire de la ville, Luc Messi Atangana.

Samedi dernier, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a inauguré le tout nouveau marché de fruits de la capitale. Situé en face du Parcours Vita, cet espace commercial a pour vocation d'accommoder la vente des fruits au respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire et sanitaire. Ledit marché en forme de L, construit sur environ 500 mètres carrés, est une initiative de la Communauté urbaine de Yaoundé. Il est divisé en deux compartiments. À l'aile gauche, on retrouve une vingtaine de comptoirs en bois où peuvent être exposés des fruits. À l'aile droite, ce sont des paillasses carrelées où peuvent être vendus des salades de fruits ainsi que des jus de fruits. On retrouve également des toilettes modernes et des espaces pour se laver les mains.

Pour Luc Messi Atangana, cet espace va permettre aux riverains du carrefour Golf et des environs de s'approvisionner rapidement en divers produits, sans arriver dans le centre-ville. Il a souhaité que les marchands et les visiteurs en fassent un bon usage en le maintenant en parfait état de propreté à l'intérieur des comptoirs ainsi qu'aux alentours. Selon lui, il restera un autre problème à résoudre, celui du recasement des commerçants des légumes et tubercules qui trouvera solution dans les prochains jours. « À l'arrière du marché des fruits, sera construit un espace pour la vente des légumes et des tubercules divers », a fait savoir le maire de la ville de Yaoundé. Le nouvel espace est déjà apprécié par les populations. « C'est une belle initiative. Car elle va permettre de libérer les trottoirs où étaient installés ces vendeurs de façon anarchique. La ville a besoin de ces espaces marchands pour être belle et propre », s'est réjoui Lydienne Essawè, riveraine.